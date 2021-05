Kritische Fragen zur Covid-Impfung

Es gibt so manche Impfskeptiker, die in Impfungen ein Gift sehen, das dem Körper verantwortungslos injiziert wird. Was sind nun wissenschaftliche Fakten, jenseits von Fake News im Internet?

Die wissenschaftliche, medizinische Forschung lebt vom Fortschritt. Wo wären wir, hätten wir nie etwas Neues versucht? Impfungen haben schon so manches Leid verhindert. Die Gesamtbevölkerung profitiert von der Durchimpfung der Gesellschaft. Dies wird ersichtlich, an einst dramatischen Krankheitsbildern, wofür es früher keine Impfstoffe gab.

Wollt ihr Neues zu den Covid-Impfungen erfahren, so erfahrt wissenschaftliche Fakten: