Kurioser Unfall

Auto schiebt geparkten Pkw in Autohaus

Sonntag, 04. Januar 2026 | 08:05 Uhr
Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt
APA/APA/FEUERWEHR WAIDHOFEN/THAYA
Von: apa

Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitagabend in Waidhofen an der Thaya ereignet, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen mitteilte. Der Lenker eines Fahrzeuges kam auf der Thayastraße bei winterlichen Fahrverhältnissen ins Rutschen. Er stieß ausgerechnet in ein vor einer Kfz-Werkstätte abgestelltes Auto und schob dieses durch ein Schaufenster auf einen im Schauraum stehenden Neuwagen.

Der ausgestellte Pkw wurde wiederum auf ein weiteres – ebenfalls neues – Fahrzeug geschoben. Die vier Autos wurden zum Teil schwer beschädigt. Verletzt wurde durch den Unfall und die darauffolgende Kettenreaktion niemand. Die Fahrzeuge wurden geborgen, anschließend verschloss die Feuerwehr das Fenster des Autohauses provisorisch mit Platten.

