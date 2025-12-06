Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Lachs statt Bier: Robbenbaby besuchte Bar in Neuseeland
Die kleine Robbe tauschte ihr natürliches Habitat kurz ein

Lachs statt Bier: Robbenbaby besuchte Bar in Neuseeland

Samstag, 06. Dezember 2025 | 07:50 Uhr
Die kleine Robbe tauschte ihr natürliches Habitat kurz ein
APA/APA/AFP/SANKA VIDANAGAMA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein ungewöhnlicher Gast hat die Besucher eines Pubs in Neuseeland überrascht: Ein Robbenbaby spazierte plötzlich in das Lokal “Sprig + Fern The Meadows” auf der Südinsel, wie die Besitzer der Bar auf Facebook mitteilten. Nach eigenen Angaben hielt Mitbetreiberin Bella Evans das Tier zunächst für einen Hund, bevor sie sich den Eindringling genauer ansah.

“Das hatten wir noch nie! Heute hatten wir einen superniedlichen, unerwarteten Gast im Pub: ein Robbenbaby!”, schrieb das Pub in sozialen Medien. “Es kam ganz allein herein, schaute sich ein bisschen um und stahl allen die Show.” Ein Video des Vorfalls, der sich am vergangenen Wochenende ereignete, wurde bereits Hunderttausende Male geklickt.

“Das Tier hatte sich offenbar verirrt, war neugierig und deutlich unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum in Neuseeland”, scherzte der Sender CNN Asia Pacific auf X. Die Nachrichtenseite “Stuff” schrieb unter Berufung auf die Pub-Betreiber, das Robbenjunge sei plötzlich durch die Vordertür hereingewatschelt.

Zündende Idee: Lachs!

Es habe sich zunächst auf die Toilette verzogen, sei dann wieder herausgelaufen und habe sich schließlich unter dem Geschirrspüler versteckt. Geistesgegenwärtig hätten Mitarbeiter diesen vom Strom genommen, damit sich der kleine Eindringling nicht verletzte.

Dann die zündende Idee: Lachs! “Einer unserer Gäste hatte einen Hundekäfig”, erzählte Evans. Mit mehreren Stückchen frischem Lachs sei es gelungen, die Robbe in die Box zu locken. Kurz darauf seien herbeigerufene Ranger des Department of Conservation gekommen und hätten den süßen Barbesucher mitgenommen. Das Robbenbaby, das den Namen “Fern” erhielt, wurde auf der nahe gelegenen Insel Rabbit Island an einem sicheren Ort freigelassen.

Das Pub scheint bei Tieren äußerst beliebt zu sein: Zwei Tage nach der Robbe kam laut eines weiteren Facebook-Posts ein “Bearded Dragon” zu Besuch – eine große Echsenart mit Stacheln am Kinn.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
54
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
47
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
46
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
26
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 