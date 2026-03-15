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Langläufer trinkt Bier und Schnaps im Rennen

“Ich war sturzbetrunken”

Sonntag, 15. März 2026 | 11:10 Uhr
gledhil
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Von: APA/dpa

Bier und Schnaps statt Wasser oder Iso-Drinks: Der britische Skilangläufer Gabriel Gledhill hat sich nach eigenen Angaben beim 50-Kilometer-Rennen am Samstag in Oslo völlig betrunken. “Ich habe wohl zehn bis zwölf Bier und fünf bis sechs Schnäpse getrunken. Ich war sturzbetrunken”, wurde der 23-Jährige von der schwedischen Zeitung “Expressen” zitiert.

Auf einem vom Weltverband FIS bei Instagram geteilten Video ist zu sehen, wie Gledhill am Streckenrand anhält, von mehreren Zuschauern Getränkedosen annimmt und daraus trinkt. Wenn man ein Bier bekomme, müsse man es eben nehmen, erklärte Gledhill. Bei der großen Ski-Party vor tausenden Fans auf dem Holmenkollen lief er als 67. und damit Drittletzter ins Ziel. Sein Rückstand auf Sieger Einar Hedegart aus Norwegen betrug mehr als 20 Minuten.

 

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