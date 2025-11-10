Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Leifers: Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Autismus
Erstes Treffen am Mittwoch

Leifers: Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Autismus

Montag, 10. November 2025 | 13:51 Uhr
Autismus Entspannung
pixabay.com
Von: Ivd

Leifer – In Leifers entsteht eine neue Selbsthilfegruppe, wo sich Mütter und Väter von Kindern mit Autismus gegenseitig unterstützen. Das erste Treffen findet online am 12. November Mittwoch um 17.00 Uhr statt. Ein weiteres Treffen in Präsenz ist für Dezember geplant.

Autismus betrifft etwa ein Prozent der Menschen. Es ist keine Krankheit, sondern eine besondere Art, die Welt zu erleben. Autismus ist eine Form der Neurodiversität. Betroffene nehmen die Welt anders wahr und interagieren beziehungsweise kommunizieren anders als die meisten Menschen. Manche Dinge sind herausfordernd – aber auch voller Potenzial.

In einer neuen Selbsthilfegruppe in Leifers haben Eltern die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Gemeinsam wollen die Eltern Wege finden, ihre Kinder besser zu verstehen und zu begleiten.

Interessierte Eltern können sich unter den Telefonnummern 334 3446842 oder 334 3447115 melden oder eine E-Mail an autismus.autismo@bzgue.org schreiben.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

