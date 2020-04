Maskenspende an die Staatspolizei

Bozen – Aus der Schneiderei des Jugendzentrums “Vintola18” in Bozen kam am Mittwoch für Beamte der Staatspolizei ein tolles Geschenk: 60 frisch genähte Stoffmasken. Gerade Polizeikräfte stehen regelmäßig in Kontakt mit anderen Menschen und sind deshalb in diesen Zeiten besonders auf Schutz angewiesen. Die Stoffschutzmasken können gewaschen werden und sind damit wiederverwendbar.

Ausgehend von einer privaten Stoffspende haben die Freiwilligen von “Vintola18” bereits 1.000 Masken geschneidert, die für den Zivilschutz zur Verfügung gestellt wurden. 60 Masken gingen an die Staatspolizei.