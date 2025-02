Meditation verändert nachweislich das Gehirn

Von: red

Eine kleine Morgen-Meditation um ausgeglichen in den Tag zu starten, eine meditavive Abendroutine, um zu entspannen oder eine geführte Zeremonie für mehr Ausgeglichenheit und innere Ruhe – wer meditiert tut sich und seinem Geist etwas Gutes. Die stressreduzierende Wirkung von regelmäßiger Meditation lässt sich nachweisen und ist durch unzählige Studie belegt. Doch warum ist das so? Forschende der Icahn School of Medicine in den USA wollten es ganz genau wissen.

Für die Studie bekamen die Teilnehmenden zunächst eine kurze Audioeinführung. Dann folgte eine zehnminütige, geführte Meditation. Dabei sollten sich die Gedanken sowohl auf das eigene Wohlbefinden richten, als auch auf das anderer Menschen. Bei all dem wurde die Hirnaktivität der Meditierenden gemessen. Das Besondere an der Studie war die Art der Messung. Die Forscher nutzten eine besondere Technik, um auch tiefe Bereiche des Gehirns zu untersuchen. Dazu verwendeten sie Daten von Menschen mit Epilepsie, die spezielle Implantate im Gehirn tragen. Diese Implantate ermöglichen es, elektrische Signale direkt aus dem Inneren des Gehirns aufzuzeichnen – etwas, das mit herkömmlichen Messmethoden nicht möglich ist.

So konnten die Forschenden erstmals aufzeigen, welche Areale des Gehirns von einer Meditation beeinflusst werden. Die größte Veränderung fand in zwei Arealen statt: der Amygdala und dem Hippocampus. Diese beiden Regionen spielen auch eine entscheidende Rolle in der Entstehung und Verarbeitung menschlicher Emotionen. Während der Meditationen konnten die Forschenden veränderte Gehirnwellen messen. Vor allem im Bereich der Beta- und Gammawellen. Diese Wellen sind ebenfalls ganz eng mit unseren Emotionen verknüpft. So werden bei Menschen mit Angstzuständen oder Depressionen hier oftmals Veränderungen festgestellt.

Das Forschungsteam um Studienautor Dr. Ignacio Saez war überrascht, wie schnell sich die Gehirnwellen bereits nach der ersten Meditation veränderten: „Die Möglichkeit, diese Wellen willentlich zu beeinflussen, könnte erklären, warum Meditation so gut gegen Stress und negative Stimmungen hilft.“