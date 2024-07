Mehrheit befürwortet Rauchverbot im Freibad

Von: mk

Bozen – Der Bozner Gemeinderat hat unlängst beschlossen, ein Rauchverbot im Lido einzuführen, das voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Kraft tritt. Im Rahmen unserer Spontanbefragung wollten wir schon vorab von euch wissen: Wie findet ihr das?

Ziel ist es, Passivrauchen zu verringern und eine gesunde Lebensweise zu fördern.

Außer in drei speziell ausgewiesenen Bereichen darf im Freien weder zur Zigarette noch zur E-Zigarette gegriffen werden.

Von rund 3.600 Teilnehmern an der Spontanbefragung findet eine klare Mehrheit von 62 Prozent, dass es Raucher schwerer haben sollten.

38 Prozent sehen im Rauchverbot hingegen eine zu starke Einschränkung der persönlichen Freiheit.

„Wären erwachsene Nichtraucher in jedem Punkt ihrer Lebensweise konsequent und würden sich an gesundheitliche Aspekte aller Art in ihrem Lebensstil halten würde ich für rauchfreie Zonen plädieren. TUN SIE ABER NICHT! So mancher Nichtraucher führt seinem Körper ganz freiwillig mehr Gifte zu als er von einem zufälligen Raucher in der Nähe zugeführt bekäme. Geltende Gesetze müssen reichen“, meint zum Beispiel @NG.

@Lana77 kontert: „Es gib a andere Orte wou man nit überall rachn terf. Wenn es a poor “Raucherbereiche” gib, z.B. auf der Bar-Terrasse, sollte sel reichn. Wenn i af der Liegewiese bin, muaß i weder den Gestank neben mir hobn, nou andauernd in Zigarettenstummel oder Asche treten. Zem werd nor meine Freiheit eingschränkt.“

Ähnlich sieht es @Homelander: „Des getschigge brauch kua Mensch in an Schwimmbod… wenn a Racha bin, were wo in a Raucher Ecke gian kenn, und sischt loss is gonz…“