Mehrheit eher für Legalisierung

Von: mk

Bozen – Seit dem 1. April ist Kiffen in Deutschland legal. Damit ist Deutschland bereits die sechste Nation in Europa, die diesen Trend mitgeht. Im Rahmen einer Spontanbefragung wollten wir von euch wissen, ob ihr euch Cannabis als legale Droge in Italien – und damit auch in Südtirol – wünschen würdet.

Während in den Niederlanden Einheimische Coffeeshops besuchen, setzt Deutschland ähnlich wie Spanien auf ein Vereinsmodell, bei dem Vereinsmitglieder den Pflanzenertrag zu Herstellungskosten konsumieren können.

Andere Länder wie Tschechien und Portugal haben den Besitz und Konsum hingegen entkriminalisiert, kleine Mengen und der Konsum werden also nur als Ordnungswidrigkeit verfolgt und belasten die Strafverfolgung nicht zusätzlich.

Das Ergebnis der Spontanbefragung, an der sich über 6.300 User beteiligt haben, zeigt eine Tendenz in Richtung Legalisierung. Allerdings sind immerhin 39 Prozent strikt dagegen.

@krokodilstraene könnte es sich durchaus vorstellen: „Die Leute spinnen heutzutage derart, dass ein wenig Gras die Situation kaum verschlechtern kann – im Gegenteil! Ein wenig Gelassenheit würde allen sehr gut tun!“

„Als Suchtmittel zählen auch Alkohol und Nikotin. Das sollte wenn auch verboten werden. Würde ich sofort unterschreiben. Im Umkehrschluss Cannabis legalisieren, was da an Steuereinnahmen flöten gehen!“, meint hingegen @ Trixie77.

Ähnlich sieht es @xXx: „Die drei großen Sucht- und Giftmittel Alkohol, Nikotin und THC müssen gleichgesetzt werden, alles andere ist Heuchelei.“

@Sophie trifft hingegen durchaus einen Unterscheidung: „Für Krankheiten JA, Eigenanbau NEIN, Legalisieren NEIN.“