Mehrheit urlaubt trotz Corona

Bozen – Die Urlaubspläne vieler Südtiroler sind wegen Corona durchkreuzt worden. Bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News gaben rund 60 Prozent der über 5.500 Teilnehmer an, dass sie dennoch irgendwie in den Urlaub fahren werden. 40 Prozent müssen ihre Pläne aber einstampfen.

So meint etwa @redbull: “iatz hoasts orbeitn. urlaub honni genua kop.” Anderen ging es da besser. @derHass schreibt: “Fast drei Wochen am Meer verbracht, an einem Ort wo noch wenig los war, also nicht Jesolo… wir haben es gebraucht und genossen…”

Auch @traurig verbrachte einige Tage Urlaub: “I wor a Woche am Meer. Man muess sich holt an dir Regeln holtn und af Nocht net unbeding in die Fussgängerzone gien . Viel isch untr dr Woche eh net los…..”

@ hefe musste umdisponieren: “Meine Reise nach Übersee ging leider flöten, spare mir das Geld für die nächste Reise übern Ozean (Lohnausgleich ecc) jetzt heißt es Urlaub im eigenen Land…. Wenigstens hat Italien alles was und wo man Urlaub machen kann bzw wir wohnen dort wo andere ihren Urlaub verbringen…….”