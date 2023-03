Meraner Bürgermeister fährt mit Wasserstoff

Meran – Der Meraner Bürgermeister Dario Dal Medico wird in den nächsten vier Wochen mit einem wasserstoffbetriebenen Auto unterwegs sein, um seine institutionellen Verpflichtungen außer Haus zu erfüllen. Das Auto, das ihm heute Nachmittag im Rahmen einer kurzen Feier übergeben wurde, wurde von der Inhouse-Gesellschaft SASA zur Verfügung gestellt.

Der Chief Technology Officer von SASA, Luigi Lugaro, und Edmund Gasteiger, Projektmanager von LIFEalps bei IIT, dem Institut für Innovative Technologien Bozen, übergaben das Fahrzeug heute Nachmittag im SASA-Depot in der Viehmarkstraße an Bürgermeister Dal Medico.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Toyota Mirai mit einer Reichweite, die je nach Nutzung von 380 bis 450 Kilometern variiert. Wie alle anderen Wasserstofffahrzeuge nutzt der Toyota Mirai Strom, der von Brennstoffzellen erzeugt wird, und nicht von einer Batterie. Der Wasserstoff dient genau dazu, die Zellen anzutreiben, und als Abfallprodukt entsteht einfacher Wasserdampf. Der Vorteil von wasserstoffbetriebenen Autos liegt in der Schnelligkeit der Betankung, die in fünf Minuten erledigt ist. Gegenwärtig kann der Wasserstoff an der Bozner Tankstelle getankt werden, wo er durch Elektrolyse aus Wasser mit Hilfe der von den hiesigen Wasserkraftwerken erzeugten Energie hergestellt wird und somit zu 100 Prozent grün ist.

Wie Lugaro bestätigte, beabsichtigt SASA bereits zwei neue Tankstellen zu errichten, eine in der Landeshauptstadt und eine in der Meraner Viehmarkstraße, im südlichen Teil des Depots. Die Anlage wird zur Versorgung der Busse des Unternehmens dienen, aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.