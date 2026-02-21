Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Meraner Stadtviertel bekommt endlich wieder einen Laden
Zehn Jahre ohne Einkaufsmöglichkeit

Meraner Stadtviertel bekommt endlich wieder einen Laden

Samstag, 21. Februar 2026 | 12:04 Uhr
Preisdruck bei Lebensmitteln hat nachgelassen
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Ein ganzes Jahrzehnt lang mussten die Bewohner des Meraner Stadtteils Maria Himmelfahrt für den täglichen Einkauf in andere Viertel ausweichen. Damit soll in wenigen Wochen Schluss sein.

Die Genossenschaft Ginko hat ein Nahversorgungsprojekt ins Leben gerufen und will in Maria Himmelfahrt einen neuen Lebensmittelladen eröffnen. Das Geschäftslokal gehört dem Wohnbauinstitut. Neben Produkten des täglichen Bedarfs sollen laut Vizepräsidentin Julia Dalsant auch Waren aus dem fairen Handel angeboten werden. Dalsant betonte im Morgengespräch auf Rai Südtirol, dass Ginko dabei nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Ziele verfolge: Der Laden soll ein Treffpunkt für die Bevölkerung werden und als Impulsgeber für das Viertel wirken.

Das Projekt greift ein Problem auf, das längst nicht mehr nur ländliche Gebiete betrifft. Auch in Städten kämpfen Nahversorger ums Überleben – mit spürbaren Folgen für die Lebensqualität ganzer Quartiere. In Südtirol erhalten Betriebe, die die Grundversorgung sicherstellen, deshalb öffentliche Unterstützung.

Ob das Modell von Ginko aufgeht, wird sich zeigen. Der Ansatz, Einkaufen mit Begegnung zu verbinden, hat andernorts bereits funktioniert – und könnte auch Maria Himmelfahrt neues Leben einhauchen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

