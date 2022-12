Millionen-Gewinn in Schlanders: Darum bringt Neid rein gar nichts

Schlanders – Jemand, der in Schlanders erst kürzlich ein Rubbellos gekauft hat, schlägt im Moment wahrscheinlich Purzelbäume. Zwei Millionen Euro wurden dort gewonnen.

Dies geht zumindest aus der Homepage https://www.grattaevinci.com hervor. Demnach gehört eine Person, die in Schlanders ein Los gekauft hat, zu den Top-Siegern der Woche. Die stolze Summe, die gewonnen wurde, beträgt genau zwei Millionen.

Wer jetzt ein Rubbellos in der Hoffnung kauft, so ein Ergebnis wiederholen zu können, lässt sich auf einen Kampf gegen Windmühlen ein. Das beweist ein Video zweier Mathematiker aus Turin, das auf Youtube veröffentlicht wurde.

Die Mathematiker kritisieren zunächst, dass auf den Losen selbst keine Angaben zur Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes angebracht sind. Stattdessen findet man diese versteckt irgendwo in einem Unterverzeichnis auf der Homepage der Agentur für Akzisen, Zölle und Monopole.

Den Hauptgewinn von 500.000 Euro beim Rubbellos „Nuovo Milliardario“ gibt es in Italien etwa 27 Mal pro 142,56 Millionen gedruckter Lose. Würde man all diese Lose nebeneinanderlegen, könnte man damit die Strecke von Turin bis an den Nordpol und wieder zurück bis zum Kap der Guten Hoffnung im Süden Afrikas pflastern. Irgendwo in der Sahara würde möglicherweise ein Gewinnerlos stecken. Wer würde sich schon auf einen solchen Trip begeben?

Trotzdem wird weiter gezockt. Anreize schafft etwa die Werbung, die einen leichten Gewinn suggeriert – zur Freude des Staates, der mit den Rubbellosen kräftig verdient.

Daneben gibt es noch die niedrigen Gewinne, die das Belohnungssystem im Gehirn ansprechen. Jedes vierte Rubbellos bei „Nuovo Milliardario“ enthält eine geringe Summe, die dem einfachen oder doppelten Wert eines Loses entspricht und meist in den Kauf neuer Lose investiert wird.

Letztendlich geben die Bürger aber mehr Geld aus, als sie bei dem Spiel verdienen. Nachahmung bringt also gar nichts und Neid noch weniger. Der macht uns alt und runzlig. Warum sich deshalb nicht einfach mit dem glücklichen Gewinner aus Schlanders freuen?