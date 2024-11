Mit A,C und E gegen Erkältungen

Von: luk

Der Herbst ist da, der Winter steht vor der Tür und mit ihnen die Erkältungssaison. Unser armes Immunsystem muss auf Hochtouren arbeiten, um Viren und andere Erreger fernzuhalten. Hier erfahrt ihr, wie ihr es dabei unterstützen könnt.

Vitamin C

Vitamin C schützt euren Körper und seine Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt das Immun- und Nervensystem. Wir alle hören vermutlich seit Kindertagen, dass wir gerade jetzt auf darauf achten sollen, genug des wichtigen Nähstoffs aufzunehmen. „Kind, iss mehr Obst.“ wahlweise mit erhobenem Zeigefinger. Wer kennt es nicht?! Doch unter Medizinern und Medizinerinnen gehen die Meinungen über die Wirksamkeit von Vitamin C gegen Erkältungen auseinander. Jetzt hat das Forschungsnetzwerk Cochrane ein Review aus dem Jahre 2004 aktualisiert. Hierbei hat es 29 Studien zum Thema untersucht und kommt dabei zu dem Schluss, dass eine langfristige Einnahme von Vitamin C die Erkältungsdauer bei Erwachsenen um acht Prozent und bei Kindern um 14 Prozent verkürzen könne.

Vitamine A und E

Auch Vitamin E schützt euch vor oxidativem Stress. Und Vitamin A ist essentiell für gutes Sehen, besonders bei Nacht, da es für das Funktionieren der Fotorezeptoren unserer Augen verantwortlich ist. Beide Vitamine sind fettlöslich und können also vom Körper gespeichert werden. In einer Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2020 haben Forscher aus England festgestellt, dass Menschen mit einer guten Zufuhr an beiden Vitaminen weniger häufig unter Atemwegserkrankungen leiden. Zwar beweist diese Studie nicht, dass die Vitamine Atemwegserkrankungen generell vorbeugen, dennoch zeigt sich ein Zusammenhang zwischen einem ausgeglichen A und E Haushalt und einem verringerten Risiko zu erkranken.