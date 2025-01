Mit Heilpflanzen den Husten bezwingen

Von: luk

Wenn Schnupfen, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen am Ende einer Erkältung schon längs abgeklungen sind, bleibt häufig noch ein hartnäckiger Husten. Und auch die trockene Heizungsluft im Winter trägt nicht gerade dazu bei, dass lästige Kratzen im Hals zu besänftigen.

„Die gute Nachricht ist, dass alle Symptome einer Erkältung, auch Husten, in der Regel von allein wieder verschwinden. Mit pflanzlichen Medikamenten lassen sich die Symptome aber lindern und die Krankheitstage verkürzen“, berichtet Prof. Dr. Robert Fürst vom Institut für Pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf dem internationalen Fortbildungskongress der Apothekerinnen und Apotheker in der Südtiroler Stadt Meran.

Nachgewiesene Wirksamkeit

In der Leitlinie „Husten“ der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin heißt es, dass für bestimmte pflanzliche Medikamente die Wirksamkeit bei akutem Husten in Studien sogar besser nachgewiesen ist als für synthetische Mittel. Das bedeutet nicht, dass die pflanzlichen Präparate eine bessere oder effektivere Wirkung haben, ihre Wirkung ist in Studien aber häufiger bestätigt worden. Das alleine ist aber vielleicht schon Grund genug, bei Husten zunächst auf ein Präparat aus Heilpflanzen mit sehr geringen Nebenwirkungen zu setzten. Diese sind ganz konkret folgende Inhaltsstoffe:

• Efeublätter,

• Cineol (Hauptbestandteil von Eukalyptusöl),

• Kombination aus Eukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und Zitronenöl,

• Extrakt aus der Wurzel der südafrikanischen Kapland-Pelargonie,

• Kombination aus Thymiankraut und Efeublättern,

• Kombination aus Thymiankraut und Primelwurzel.

„Für all diese pflanzlichen Wirkstoffe und Kombinationen gibt es gute Studien, die zeigen, dass sie die Zahl der Krankheitstage mit Husten im Vergleich zu einem Placebo reduzieren können, und zwar um zwei bis vier Tage“, erklärt Fürst. Am besten lasst ihr euch in der Apotheke eures Vertrauens beraten. Viele Medikamente mit den gewünschten Bestandteilen sind rezeptfrei erhältlich und auch oft für Kinder zugelassen. Sollte der Husten bei euch oder euren Lieben länger als drei Wochen andauern oder Symptome wie Fieber, Atemnot oder gar blutiger Auswurf hinzukommen, solltet ihr umgehend einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.