Mit Liebe Herzen heilen

Bozen – Am Freitag, 27. September verwandelt sich der Bozner Waltherplatz in ein Meer aus weißem Tüll, edlen Anzügen und strahlenden Gesichtern. Dann findet zum zweiten Mal der Hochzeitslauf statt. Ein besonderes Event für den Verein Kinderherz.

„Beim Hochzeitslauf können wir zeigen, dass wir auch nach so vielen Ehejahren noch zusammenhalten, Spaß haben und uns lieben“, sagt Patrizia Bianchi. Sie und ihr Mann Angelo sind seit 46 Jahren verheiratet und haben im vergangenen Jahr am Hochzeitslauf teilgenommen – im originalen Brautkleid und Hochzeitsanzug von damals. „Es war ein besonderes Gefühl, das Kleid wieder anzuziehen und gleichzeitig Gutes zu tun, das passt einfach“, sagt Patrizia Bianchi. Damit auch andere Brautpaare dieses Gefühl erleben können, geht der Hochzeitslauf nun in die zweite Runde.

Hochzeitslauf 2024 – Wer sich ewig bindet, soll auch gemeinsam Gutes tun

Der Startschuss fällt am Freitag, den 27. September um 18.00 Uhr auf dem Waltherplatz in Bozen. In Brautkleidern und Hochzeitsanzügen bewältigen die Paare gemeinsam einen 500 Meter langen Hindernisparcours, wobei die Zeit des Langsameren zählt. Den besten 20 Paaren winken tolle Preise. Es gibt Gutscheine von Juwelier Ranzi & Knapp, eine Ballonfahrt vom Mountain Ballooning im Pustertal, Gutschein für einen Kochabend bei Condito, Hotelgutscheine von La Maiena Meran Resort und Gloriette Guesthouse, Lebensmittel-Gutscheine von Despar, Gutscheine von Eccel Decorona und vieles mehr. Die Teilnahmegebühr von 25 Euro kommt dem Verein Kinderherz zugute. Wer möchte, kann auch sein Brautkleid spenden. Es wird im Second-Hand-Shop Kleopatra in Bozen verkauft, der Erlös geht ebenfalls an den Verein Kinderherz.

Für den Hochzeitslauf können sich Paare bis 22. September unter hello@bzheartbeat.it anmelden.

Hochzeit ist viel mehr als nur Heiraten

Weil Hochzeiten so vielfältig und bunt sind wie die Paare selbst, gibt es neben dem Hauptevent weitere Initiativen und originelle Workshops. Trägerverein der Veranstaltung ist die Genossenschaft Bz Heartbeat, die den lokalen Handel in der Bozner Altstadt fördert. „Südtirol ist das ideale Hochzeitsland“, sagt Angelika Huber, Geschäftsführerin von Bz Heartbeat und Initiatorin des Hochzeitslaufes. „Wir möchten Brautpaaren die Möglichkeit geben, sich an diesen besonderen Tag zu erinnern und gleichzeitig Gutes zu tun und herzkranken Kindern zu helfen. Und wenn es um Charity geht, sind unsere Mitglieder immer mit von der Partie“. Die Schirmherrschaft hat die Gemeinde Bozen übernommen.

Gutes tun: Für wen?

Die Teilnahmegebühr des Hochzeitslaufs geht an den Verein Kinderherz. Der Verein kümmert sich um Familien mit herzkranken Kindern. „Wir wollen mit solchen Veranstaltungen darauf aufmerksam machen, dass nicht immer alles glatt läuft, dass der Kreislauf des Lebens neben Liebe und Freude, leider manchmal auch Leid bereithält“, sagt Ulrich Seitz, der Präsident des Vereins. „Deshalb wollen wir mit dem Hochzeitslauf Herzen öffnen und zeigen, wie wir diese Menschen und Familien unterstützen können, damit sie die nötige Kraft finden, mit Schicksalsschlägen umzugehen.“

Jedes Jahr werden in Südtirol bis zu 60 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Hier ein Schicksal von vielen: Laurin lächelt glücklich, er ist ein fröhlicher, zufriedener Junge. Laurin ist wahrscheinlich der größte Super-Mario-Fan, den es gibt. Und Laurin wurde mit einem Herzfehler geboren.

Laurin ist heute 19 Jahre alt, er ist 24 Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen. Wegen seines Herzfehlers erlitt er im Alter von einem Jahr einen Herzstillstand, sein Gehirn hat zu wenig Sauerstoff bekommen. Seitdem hat Laurin die Sprachfähigkeit verloren, das Essen und Trinken fällt ihm sehr schwer, er kann sich kaum kontrolliert bewegen.

Operationen, Krankenhausaufenthalte, Tiefschläge haben das Leben der Familie geprägt. Mama und Papa mussten für Laurin da sein, die drei Jahre ältere Schwester Jasmin musste oft zurückstecken. „Und trotzdem haben wir als Familie immer zusammengehalten“, sagt Mama Barbara, „wir haben das Beste aus der Situation gemacht – für Laurin und auch für uns.“ In den ersten Jahren fühlte sich Mama Barbara oft allein, sie kannte nur eine andere Familie mit einem herzkranken Kind. Inzwischen ist sie dank des Vereins Kinderherz gut vernetzt mit anderen Familien, die dasselbe Schicksal teilen.

Barbara hat einen Wunsch. Sie hofft, dass der Alltag so bleibt, wie er heute ist, dass sie und ihr Mann möglichst lange gesund, fit und agil bleiben, um ihren Laurin auf seinem Weg begleiten zu können.