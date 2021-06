Mittelmeermöwe hat in Südtirol eine neue Heimat gefunden – VIDEO

Mehrere Paare brüten in Bozen, Meran und am Reschensee

Bozen/Meran – Möwen bringt man meist mit Küstengebieten und Sommerferien in Verbindung. Doch seit einigen Jahren ist die Mittelmeermöwe vermehrt auch in den Alpen anzutreffen. Vor allem in Bozen und Meran findet der elegante Gleiter beste Brutbedingungen.

Wie “ORF Südtirol Heute” kürzlich berichtet hat, gefällt es den Vögeln auf den Flachdächern in der Bozner Industriezone besonders gut. Dort können sie ihre Jungen aufziehen, ohne Fressfeinde fürchten zu müssen. Das Futter holen sie auswärts – etwa entlang der Etsch. Die anpassungsfähige Möwe frisst nahezu alles.

Vor rund 20 Jahren wurden die ersten Möwen in Bozen beobachtet. Seitdem hat ihre Population zugenommen. Mittlerweile brüten mehrere Paare. Eine Brut wurde sogar am Reschensee nachgewiesen.