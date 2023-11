Mutiger Schwimmer im kleinen Montiggler See – VIDEO

Montiggl – Der Herbst fällt heuer besonders milde aus. Einige Mutige nutzen das aus und kommen auf die verrücktesten Ideen: Wie wär‘s etwa mit einem Bad im Kleinen Montiggler See?

Am Sonntag zog ein Schwimmer bei strahlendem Wetter gemütlich eine Runde im Wasser. Sowohl der Kleine als auch der Große Montiggler See sind als Badeseen in Südtirol bekannt.

Doch während das Lido am Kleine Montiggler See normalerweise von April bis Mitte Oktober geöffnet ist, kann man am Großen See ab Mitte Mai bis in den frühen Herbst baden. Mittlerweile sind wir allerdings im November angelangt und haben die Monatsmitte bereits überschritten.

Wurden im Kleinen Montiggler See Anfang September noch über 22 Grad gemessen, dürfte das Wasser in beiden Seen nun deutlich kälter sein und maximal zehn Grad erreichen.

Die Hoffnung, dass man außerhalb vom Wasser dann Wärme tankt, erfüllt sich nur bedingt. Die Sonnenstrahlen tauchen die Landschaft zwar in ein wunderbares Licht, allerdings heizen sie die Luft und den Boden viel weniger als im Sommer auf. Am Sonntag wurden in der Gegend nur Höchsttemperaturen von rund 15 Grad gemssen.

Doch den Schwimmer scheinen die eisigen Werte nicht zu stören. Im Gegenteil: Er zieht im See ganz ruhig dahin. Ein Herausforderung ist so ein herbstliches Bad damit allemal.