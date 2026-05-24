Neuer Weltrekord: 96 Sektflaschen mit Säbel entkorkt

Von: mk

Girlan – Eine Sektflasche in weniger als einer Sekunde mit dem Säbel entkorken? Für den Sommelier Mirko Rainer ist das offensichtlich kein Problem. Er hat am Freitag in der Sektmanufaktur Winkler in Girlan bei Eppan 96 Flaschen in einer Minute geschafft und damit seinen eigenen Weltrekord verbessert.

Das Sabrieren ist ganz ohne Zweifel die spektakulärste Art, eine Sektflasche zu öffnen: kein lästiges Aufdrehen des Drahtkorbs, kein Ziehen, kein Drücken, sondern ein Hieb mit dem Säbel – und der Sekt fließt. Der Meister aller Klassen im Sabrieren – und zwar weltweit – ist der Sommelier Mirko Rainer. Er hat 2014 einen ersten Weltrekord aufgestellt hat – mit 64 Flaschen in einer Minute. 2015 hat er den Rekord abgeben müssen, sich ihn schon 2023 mit 68 Flaschen aber wiedergeholt.

Am Freitag hat Rainer nun noch einmal einen draufgesetzt: In der Sektmanufaktur Winkler in Girlan | Eppan kam er auf ganze 96 Flaschen und hat sich damit einen neuen Weltrekord gesichert. Dass der Südtiroler Sommelier, der in der Schweiz mehrere Restaurants führt, seinen eigenen Rekord noch einmal verbessert hat, hat einen einfachen Grund: Sein schärfster Konkurrent, der Amerikaner Ashrita Furman hatte selbst einen neuen Weltrekordversuch geplant, Rainer ist ihm nun mit seinem neuen Rekord zuvorgekommen.

Bezeugt wurde der neue Weltrekord von einer mit Landesrat Hubert Messner, Eppans Bürgermeister Lorenz Ebner und Sommelière Sigrid Innerebner prominent besetzten Jury. Und auch die Vereinigung Kinderherz Südtirol konnte sich über den neuen Rekord freuen: Jede geköpfte Flasche wurde vorab verkauft, die Rekordflaschen sowie der Säbel zudem vor Ort versteigert. Die Sektmanufaktur Winkler konnte so Ulrich Seitz, dem Präsidenten von Kinderherz Südtirol, noch am Abend einen Scheck in Höhe von 14.275 Euro überreichen.