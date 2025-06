Ordensfrauen sorgen für Aufsehen mit Hip-Hop-Auftritt – VIDEO

Von: APA/KAP

Zwei brasilianische Ordensfrauen haben mit einem musikalischen Auftritt internationale Aufmerksamkeit erlangt. Ein Video, das sie beim Beatboxen und Tanzen in einer katholischen Fernsehsendung zeigt, erreichte in sozialen Medien innerhalb weniger Tage ein Millionenpublikum, berichtete Kathpress am Mittwoch.

Marizele Isabel Cassiano Rego (46) und Marisa de Paula Neves (41) gehören der Ordensgemeinschaft Copiosa Redencao an. Im Interview mit dem Sender Pai Eterno im Bundesstaat Goias beschreiben sie ihren kreativen Zugang zur Pastoral, insbesondere in der Arbeit mit suchtkranken Menschen. Musik, Tanz und Theater seien für sie bewährte Mittel, um Jugendliche anzusprechen und Barrieren abzubauen, erklären sie – und geben eine Kostprobe ihres Könnens.

Internationale Medien griffen das Video auf, nachdem es auch von Prominenten wie den Schauspielerinnen Viola Davis und Whoopi Goldberg (“Sister Act”) kommentiert wurde. Die Ordensfrauen berichten seither von wachsendem Interesse an ihrer Arbeit.

Auch in Österreich gibt es Ordensfrauen, die mit Tanz für Furore weit über kirchliche Kreise hinaus gesorgt haben: Drei in Graz wirkende Schwestern aus den Orden der Barmherzigen Schwestern und der Ursulinen wurden mit Videos ihrer Darbietungen zu bekannten Liedern auf dem TikTok- und Instagram-Kanal der Katholischen Kirche Steiermark @pov.jesus millionenfach geklickt und unter anderem vom deutschen Model Heidi Klum geteilt.