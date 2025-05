Oregano: Die Pflanze, die eure Gelenkschmerzen stillt

Von: red

Eine Volkskrankheit mit Millionen Betroffenen

In Spanien sind über sieben Millionen Menschen von Arthrose betroffen – einer chronischen Gelenkerkrankung, die durch Schmerzen, Steifheit und eingeschränkte Beweglichkeit das Leben stark einschränkt. Die Ursache liegt im fortschreitenden Abbau des Gelenkknorpels, der das Reiben von Knochen auf Knochen verursacht. Ob durch Alter, frühere Verletzungen oder genetische Veranlagung: Die Zahl der Betroffenen wächst stetig.

Ernährung als Schlüssel zur Linderung

Wer mit Arthrose lebt, weiß, Medikamente sind oft nicht genug. Die richtige Ernährung kann Schmerzen und Entzündungen gezielt lindern und genau hier wird es spannend: Denn eine weit verbreitete Küchenzutat zeigt in Studien ein überraschendes Potenzial zur natürlichen Schmerzbekämpfung.

Oregano: Mehr als nur ein Gewürz

Oregano ist in fast jeder Küche zu finden. Doch nur wenige wissen, dass diese Pflanze ein echtes Kraftpaket ist. Neben dem typischen Aroma enthält Oregano wertvolle Substanzen wie Kollagen, Kalium und vor allem: Carvacrol und Betacariofilina (E-BCP).

Die Betacariofilina wurde von Wissenschaftlern der Universität Bonn und der ETH Zürich untersucht und das mit einem erstaunlichen Ergebnis: Diese Substanz kann die Ausschüttung entzündungsfördernder Stoffe im Körper blockieren. Die Folge: Weniger Gelenkschmerzen, weniger Entzündungen, mehr Lebensqualität.

Wissenschaftlich belegte Wirkung

In der Fachzeitschrift Journal of Applied Microbiology wurde zudem gezeigt, dass Carvacrol – ein weiterer Wirkstoff im Oreganoöl – in der Lage ist, selbst widerstandsfähige Viren wie das Norovirus zu zerstören. Diese antivirale Kraft macht Oregano auch bei Infektionen interessant.

Doch gerade bei Arthrose punktet vor allem die entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung. Oreganoöl kann sogar äußerlich – etwa bei Zahnschmerzen – angewendet werden. Einige Tropfen genügen, um spürbare Erleichterung zu bringen. Natürlich sollte eine solche Anwendung mit einem Arzt oder Zahnarzt abgestimmt werden.

Einfache Anwendung im Alltag

Ob frisch, getrocknet oder als Öl, Oregano lässt sich problemlos in den Alltag integrieren. Besonders in der mediterranen Küche ist er vielseitig einsetzbar: auf Pizza, in Salaten, Suppen oder Fleischgerichten. Auch als Tee aufgegossen entfaltet Oregano seine Wirkung.

Für alle, die unter Gelenkschmerzen leiden, könnte sich der Griff zum Oregano also lohnen, als natürliche Unterstützung im Kampf gegen die tägliche Belastung durch Arthrose.