Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe: Wer hilft bei was?

Von: red

Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet, aber viele Menschen wissen nicht genau, welcher Fachmann bei welchem Problem hilft. Die Unterschiede zwischen Psychiater, Psychotherapeut und Psychologe können dabei verwirrend sein.

Psychiater: Der medizinische Facharzt

Psychiater sind Ärzte, die sich auf psychische Erkrankungen spezialisiert haben. Sie können Medikamente verschreiben, um psychische Störungen zu behandeln und sind in der Lage, die Symptome ernsthafter Erkrankungen wie Schizophrenie oder schwere Depressionen zu lindern. Ein Psychiater ist daher der richtige Ansprechpartner, wenn eine medizinische Behandlung erforderlich ist.

Psychotherapeut: Die Hilfe durch Gespräche

Psychotherapeuten bieten Hilfe in Form von Gesprächen und Therapien an. Sie haben ein Studium in Psychologie und eine spezifische Weiterbildung in Psychotherapie absolviert. Ihre Aufgabe ist es, Patienten durch verschiedene Therapieformen zu unterstützen, ohne Medikamente zu verschreiben. Sie helfen dabei, psychische Belastungen wie Angst oder Trauer zu bewältigen.

Psychologe: Der wissenschaftliche Berater

Psychologen sind Experten für menschliches Verhalten und bieten oft psychologische Beratung an. Sie haben ein Studium der Psychologie abgeschlossen und arbeiten häufig in der Forschung oder in der Diagnostik. Psychologen können keine Medikamente verschreiben und sind in der Regel keine Therapeuten, wenn sie keine zusätzliche Ausbildung in Psychotherapie absolviert haben.

Der passende Experte für dich

Ob du Medikamente brauchst, Gespräche führen möchtest oder wissenschaftliche Beratung suchst – je nach deinem Bedarf solltest du den richtigen Fachmann wählen. Psychiater für medizinische Behandlung, Psychotherapeuten für Gespräche und Psychologen für die Diagnostik.