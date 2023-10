Waldbrand-Rauch aus Kanada trübt Sicht in Südtirol

Bozen – Auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so präsent ist: In Kanada wüten immer noch Waldbrände. Das konnte nun auch in den Alpen beobachtet werden. Schuld ist ein Wetterphänomen.

In der Nacht auf Sonntag zog Rauch von den Waldbränden bis nach Mitteleuropa und blieb in den Alpen und damit auch in den Südtiroler Bergen hängen.

Laut “Presse” ist der Grund dafür eine Kaltfront, die in der Nacht auf Sonntag durchgezogen ist. Weil Mitteleuropa wie Kanada in der Westwindzone liegt, konnte die Kaltfront die Rußpartikel über den Atlantik transportieren.

Der Rauch wird sich noch bis heute in den Alpen halten.

Trockenes Hochdruckwetter und trotzdem schlechte Fernsicht?! Der Grund sind die Waldbrände in Kanada. Die Rauchpartikel sinken langsam in die Täler ab, darüber ist die Sicht schon wieder deutlich besser. pic.twitter.com/fn6mkCrB3a — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 2, 2023

Es kommt dieses Jahr nicht das erste Mal vor, dass der Rauch der Waldbrände den langen Weg von über 7.000 Kilometern bis in die Alpen gefunden haben. Auch im Juni und Juli konnte das Phänomen registriert werden.