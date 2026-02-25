Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Reichhaltiges Innenleben in Kühlschränken
Regelmäßiges Putzen wichtigste Maßnahme

Reichhaltiges Innenleben in Kühlschränken

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 10:05 Uhr
Regelmäßiges Putzen wichtigste Maßnahme Kühlschrank
APA/APA/LY
Schriftgröße

Von: apa

In den Eiskästen der Wienerinnen und Wiener gedeiht eine formidable Vielfalt an Mikroben, berichtet die Lebensmittelbiologin Evelyne Selberherr. Sie fand auf Regalböden tausende Pilz- und Bakterienarten. Darunter waren bekannte Krankheitserreger und antibiotikaresistente Keime. Nur häufiges Putzen könne verhindern, dass sich dort reife, stabile Mikrobengemeinschaften ansiedeln, erklärt sie im Fachmagazin “LWT – Food Science and Technology”.

Die Forscherin vom Zentrum für Lebensmittelwissenschaften der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) Wien ließ in 45 Wiener Haushalten mit sterilen Wattestäbchen Proben von den Ablagefächern der Kühlschränke nehmen. Dann bestimmte sie mit Kollegen im Labor, welche Mikroorganismen sich darauf angesiedelt hatten. Es waren tausende, vorwiegend kälteliebende Arten, die oft auf Lebensmitteln zu finden sind, und etwa “Acinetobacter, Pseudomonas, Psychrobacter und Brochothrix” genannt werden, heißt es in einer Aussendung, “ergänzt durch Mikroorganismen aus fermentierten (vergorenen, Anm.) Lebensmitteln sowie typische Vertreter der menschlichen Hautflora”.

Krankheitserregende Keime und Antibiotikaresistenzen

“In 60 Prozent der untersuchten Kühlschränke wurden auch potenziell krankheitserregende Bakterien nachgewiesen”, so die Forscherin. Darunter waren Keime wie “Bacillus cereus”, der Lebensmittelvergiftungen auslösen kann, “Staphylococcus aureus”, der meist harmlos ist, aber manchmal Lungen- und Hirnhautentzündungen sowie Multiorganversagen verursacht, und Listerien, die Menschen teils Hirn(haut)entzündungen und Fehlgeburten bescheren. “Auch Antibiotika-Resistenzgene wurden in zahlreichen Kühlschränken gefunden”, heißt es. Dabei handelte es sich beispielsweise um Gene, die Mikroben vor Penicillin schützen.

Einschränken könne man das unerwünschte Innenleben in den Eiskästen vor allem durch Putzen, erklären die Experten. Umso weniger Zeit seit einer Reinigung vergangen ist, umso “mikrobiologisch sauberer” waren die Ablagefächer laut den Analysen. Das sollte man vor allem in sensiblen Versorgungsbereichen wie Krankenhausküchen, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftsverpflegungen berücksichtigen. Weniger wichtig als angenommen wäre es hingegen, dass die etwa von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfohlene Maximaltemperatur von fünf Grad eingehalten wird. Wärmere Kühlschränke waren nicht mit signifikant mehr mikrobiellem Artenreichtum ausgestattet.

 

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
74
Blasen vor dem Starten
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
52
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
45
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Kommentare
23
Ukraine meldet Rückeroberung von 400 Quadratkilometern
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 