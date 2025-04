Revolution aus dem Kinderzimmer

Von: red

Ein 14-Jähriger baut eine App, die Herzkrankheiten erkennt – in Sekunden.

Teenager entwickelt lebensrettende Technologie

Was wie aus einem Science-Fiction-Film klingt, hat Siddharth Nandyala, ein 14-jähriger Schüler aus Dallas, Realität werden lassen. Mit seiner App „Circadian AI“ hat er eine medizinische Innovation geschaffen, die es ermöglicht, Herzkrankheiten in nur sieben Sekunden zu erkennen – und das allein durch das Abhören von Herzgeräuschen über ein Smartphone.

KI trifft Medizin: Wie Circadian AI funktioniert

Circadian AI nutzt fortschrittliche Algorithmen, um Herzgeräusche zu analysieren, die über das Smartphone-Mikrofon aufgenommen werden. In Sekundenschnelle kann die KI ein potenziell lebensbedrohliches Problem erkennen und den Nutzer warnen – ohne aufwendige Tests oder Arztbesuch. Ziel der App ist es nicht, die komplexeste Diagnoseplattform zu sein, sondern schnell und einfach zugängliche Hilfe für alle zu bieten.

Beeindruckende Erfolgsquote bei Tests

Die App wurde bereits an über 15.000 Patienten in den USA und 700 in Indien getestet. Das Ergebnis: eine bemerkenswerte Genauigkeit von 96 Prozent. Besonders in ländlichen Gebieten oder Regionen mit eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung könnte Circadian AI eine entscheidende Rolle spielen.

Internationale Anerkennung für das junge Genie

Siddharth präsentierte seine Entwicklung auf dem Global Artificial Intelligence Summit in Hyderabad und erhielt dafür viel Anerkennung. Der Chief Minister von Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, zeigte sich tief beeindruckt: „Ich bin begeistert von Siddharths außergewöhnlichem Talent und seinem Einsatz für das Wohl der Menschheit. Er ist eine Inspiration für uns alle.“

Große Pläne für eine gesündere Zukunft

Trotz seines jungen Alters ist Siddharth kein Unbekannter in der Tech-Welt. Er ist der weltweit jüngste zertifizierte KI-Spezialist mit Abschlüssen von Oracle und ARM. Derzeit studiert er bereits Informatik an der University of Texas in Dallas – neben dem Abschluss seiner High School. Mit Circadian AI will er vor allem eines: Menschen helfen, die bisher keinen Zugang zu früher Diagnose und medizinischer Versorgung hatten.

Technologie für alle – nicht nur für wenige

Siddharth betont immer wieder, dass Circadian AI nicht das ambitionierteste Medizintechnikprodukt sei – aber wohl das zugänglichste. Und genau das macht seine Vision so kraftvoll: Eine einfache App, die im richtigen Moment den entscheidenden Unterschied machen kann.