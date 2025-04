Rückenprobleme? Diese Tipps bringen Erleichterung

Von: red

Da die Wirbelsäule komplex und empfindlich ist, sind die Ursachen von Rückenschmerzen vielfältig. Aber unabhängig davon, ob die Ursache der Schmerzen bekannt ist oder nicht, ob es sich nun um den ersten oder einen von vielen Anfällen handelt, gibt es bestimmte Vorgehensweisen, die die Genesung zumindest bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten beschleunigen können.

Im Schlaf

Manchmal treten die Schmerzen im Liegen auf. Der Druck, der beim Schlafen auf dem Bauch oder der Seite ausgeübt wird, kann die Ursache für das Auftreten von Schmerzen und Steifheit sein. Wer auf dem Rücken schläft, kann ein Kissen unter die Knie legen, oder zwischen die Knie, wenn man ein Seitenschläfer ist, um die Belastung auf die Wirbelsäule zu minimieren.

Beim Autofahren

Auch beim Autofahren können die Schmerzen auftreten. Ein Kissen, eine in ein Handtuch gewickelte Wasserflasche, oder ein zusammengerolltes T-Shirt in der Mitte des Rückens zu platzieren, verschafft sofortige Linderung. Wenn die Option verfügbar ist, schaltet die Sitzheizung ein. Stellt den Sitz so ein, dass sich die Knie auf gleicher Höhe oder höher als die Hüften befinden und so nah am Lenker sind, wie nötig, damit die Taille am Rücken anliegt. Auf langen Fahrten sind regelmäßige Pausen ratsam.

In der Arbeit

Wer am Schreibtisch arbeitet, sollte auf ergonomische Bedingungen achten: Ein höhenverstellbarer Stuhl, ein richtig eingestellter Bildschirm und regelmäßige Positionswechsel beugen Beschwerden vor. Es ist wichtig, dass die Füße flach auf dem Boden liegen, die Schultern entspannt sind und sich nicht zur Seite neigen, und dass bei jeder Gelegenheit kleine Bewegungspausen eingelegt werden.

Wer beruflich viel im Stehen verbringt, sollte auf gutes Schuhwerk, eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf beide Füße achten und seine Haltung im Tagesverlauf bewusst korrigieren, damit die Wirbelsäule ihre natürliche Krümmung behält.

Gewichte heben

Um Gewichte sicher zu heben, müssen die Knie gebeut sein, der Gegenstand nah am Körper gehalten werden und man sollte sich mit den Beinen hochziehen, nicht mit der Taille. Diese Technik schützt nicht nur den Rücken, sondern aktiviert auch stärkere Muskelgruppen und verringert so das Verletzungsrisiko.

Übung

Regelmäßige körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren, spielen eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Rückenschmerzen. Eine starke Rumpfmuskulatur stabilisiert und unterstützt die Wirbelsäule. Tägliches Dehnen sollte zur Routine gehören, denn sie verbessert die Flexibilität und reduziert Muskelverspannungen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Rückenschmerzen verringert wird.

Auch Massagen sind nicht zu unterschätzen und sollten kein luxuriöses Vergnügen sein, denn sie helfen der Rückenmuskulatur dabei gut durchblutet zu werden und sich zu regenerieren.

Rückenschmerzen sind belastend, doch mit Bewegung, Achtsamkeit und kleinen Veränderungen im Alltag lassen sie sich oft gut in den Griff bekommen. Der erste Schritt: Nicht stillhalten, sondern aktiv bleiben. Sanfte Aktivitäten wie Spazierengehen, Dehnen oder Radfahren bringen den Rücken in Schwung, ohne ihn zu überlasten.