Salurn: Emotionale Momente am Ende der Nachtschicht

Salurn – Für die Mitarbeiter des Weißen Kreuzes in Salurn endete der weihnachtliche Nachtdienst mit emotionalen Momenten.

Um 6.30 Uhr am Morgen des 25. Dezembers halfen sie bei einer Hausgeburt. Der Notruf ging von einer Wohnung in der Trientstraße aus.

Am Sofa fanden die Sanitäter dann eine hochschwangere Frau vor, die über starke Schmerzen klagte. Das Team wusste umgehend, was zu tun war. Sie brachten die Frau in eine ideale Position und innerhalb weniger Minuten halfen sie dabei, ein kleines Mädchen zur Welt zu bringen.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, traf wenige später auch der alarmierte Notarzt ein. Mutter und Tochter wurden im Anschluss ins Bozner Krankenhaus gebracht. Beiden geht es gut.