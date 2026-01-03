Sarner Sternsingergruppe beim Papst in Rom

Von: luk

Rom/Sarntal – Eine besondere Ehre für vier Kinder aus Sarnthein: Die Sternsinger Julia, Samira, Lena und Martin durften rund um den Jahreswechsel Papst Leo XIV. persönlich begegnen und mit ihm die Neujahrsmesse im Petersdom feiern. Sie waren Teil einer königlichen Delegation aus insgesamt 23 Sternsinger aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien, der Schweiz und der Slowakei.

Gemeinsam mit ihren Begleitpersonen reisten die vier Sarner Sternsinger:innen nach Rom, wo sie am Silvestertag an der Generalaudienz auf dem Petersplatz teilnahmen. Papst Leo XIV. nahm sich Zeit für die engagierten Mädchen und Jungen. Die stellten dem Heiligen Vater ihr Engagement beim Sternsingen vor, überreichten ein gerahmtes Foto von Sternsingern mit dem Segen „Christus mansionem benedicat“ und durften sich anschließend sogar zu einem Gruppenfoto mit dem Papst aufstellen. „Wir durften mit dem Papst sprechen und ihm die Hand geben. Das war ein ganz besonderer Moment, den wir sicher nie vergessen werden“, erzählen die Kinder aus Sarnthein. In ihren königlichen Gewändern feierten die Sternsinger aus sechs Nationen auch die Neujahrsmesse mit Papst Leo XIV. im Petersdom.

Eindrucksvolle Tage in der Ewigen Stadt

Neben der Begegnung mit dem Papst erwartete die Gruppe ein vielfältiges Programm auf ihrer Reise: Die Sternsinger:innen besuchten die Päpstliche Schweizergarde, überbrachten ihren Segen, erhielten eine Führung durch die Quartiere der Gardisten und feierten gemeinsam Gottesdienst. Natürlich blieb auch Zeit, die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Roms zu erkunden.

„Die antiken Gebäude, die Aussicht vom Denkmal Vittorio Emanuele, Silvester auf einem der sieben Hügel Roms und vor allem die Begegnung mit dem Papst – all das hat uns sehr beeindruckt“, sind sich die vier Sternsinger:innen einig. Auch die Begleitpersonen blicken dankbar auf die Reise zurück: „Wir hatten eine schöne und unvergessliche Zeit in Rom. Für dieses Erlebnis mit unseren Sternsinger:innen sind wir sehr dankbar“, so Johanna Felderer, die die Gruppe gemeinsam mit Martin Kienzl und dem Jungschar-Vorsitzenden Yannik Mair begleitete. Gewonnen haben die Sarner Sternsinger:innen die Reise bei einer Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols.

Die Aktion Sternsingen

Noch bis 6. Januar sind in Südtirol zahlreiche Kinder als die „Heiligen Drei Könige“ unterwegs, um den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mit den Spenden der Aktion Sternsingen werden über 100 Solidaritätsprojekte weltweit unterstützt und bieten Menschen in Not benötigte Unterstützung und Hoffnung. Wer den Sternsinger:innen nicht selbst begegnet, kann die Spende auch überweisen: www.jungschar.it/spenden/