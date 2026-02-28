Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Schatten im Blick: Was steckt dahinter?
Wenn Punkte durchs Sichtfeld treiben

Schatten im Blick: Was steckt dahinter?

Samstag, 28. Februar 2026 | 08:09 Uhr
Sie tanzen vor euren Augen – warum?
KI-generiert
Schriftgröße

Von: red

Wenn plötzlich Schatten durchs Sichtfeld treiben
Vielleicht habt ihr es schon erlebt: Ihr blickt auf eine weiße Wand oder in den blauen Himmel – und plötzlich erscheinen kleine Punkte, Fäden oder durchsichtige, wurmartige Formen in eurem Sichtfeld.

Sobald ihr versucht, sie direkt anzusehen, bewegen sie sich weiter. Nach oben, nach unten oder zur Seite – und scheinen sich eurem Blick zu entziehen.

Diese Erscheinungen werden „Floater“ genannt. Der wissenschaftliche Begriff lautet Muscae volitantes.

Wie häufig sind Floater?
Eine Studie zeigt: 76 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sehen solche Gebilde in ihrem Sichtfeld.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist unklar. Doch laut der Professorin Rigmor Baraas von der Universität Südost-Norwegen ist eines sicher: Floater sind nicht ungewöhnlich.

Was genau sind diese „fliegenden Mücken“?
Auch wenn es so wirkt, als befänden sich die Punkte direkt auf der Netzhaut – dort sind sie nicht.

Tatsächlich entstehen sie im sogenannten Glaskörper. Das ist die klare, gelartige Masse, die das Innere eures Auges ausfüllt.

Bei den Floaters handelt es sich um kleine Zellklumpen oder Proteinfasern, die sich in dieser gelartigen Substanz befinden. Wenn Licht durch die Linse ins Auge fällt, trifft es auf die Netzhaut und aktiviert dort bestimmte Zellen.

Die kleinen Klumpen im Glaskörper werfen dabei Schatten auf die Netzhaut. Genau diese Schatten nehmt ihr als Punkte, Fäden oder wolkenartige Formen wahr.

Warum entstehen Floater?
In den meisten Fällen sind Floater ein ganz normaler Teil des Alterungsprozesses.

Mit zunehmendem Alter schrumpft der Glaskörper leicht und wird flüssiger. Dabei können sich kleine Strukturen bilden, die als Floater sichtbar werden.

Deshalb treten sie besonders häufig bei Menschen über 50 Jahren auf. Doch auch jüngere Personen können sie wahrnehmen.

Sind Floater gefährlich?
In der Regel sind Floater völlig harmlos.

Sie können allerdings auch nach Augenoperationen, Augenverletzungen oder Infektionen auftreten.

Wichtig ist: Wenn ihr plötzlich deutlich mehr Floater bemerkt als zuvor, solltet ihr eine Optikerin, einen Optiker oder eine Augenärztin beziehungsweise einen Augenarzt aufsuchen. Eine plötzliche Zunahme sollte medizinisch abgeklärt werden.

