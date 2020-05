Sehnsucht nach Unbeschwertheit und Freunden ist groß

Bozen – Unbeschwertheit und Freunde treffen: Auf diese beiden Dinge freuen sich die rund 5.000 Teilnehmer einer Südtirol News-Spontanbefragung am meisten nach der Corona-Krise.

Auch das Reisen wird stark vermisst. Kulinarische Genüsse oder Partys rangieren mit acht und sechs Prozent auf den hinteren Plätzen.

Im Kommentarbereich setzt sich dieses Bild fort. So schreibt @Marisa: “Ich freue mich ganz allgemein auf Dinge wie Freunde treffen, Essen gehen, spontan in der Bar Kaffee trinken, im Biergarten sitzen, zum Wandern gehen mit meinem Verein. Ganz besonders freue ich mich, wenn ich wieder schöne Reisen machen kann, die Welt ist so schön, es gibt noch Vieles zu sehen.”

Auch @Anja meint: “Freunde sehen! freunde sind das wichtigste… egal wo, Hauptsache man kann wieder völlig uneingeschränkt zu freunden! ob Restaurants und Bars öffnen, ist mir persönlich relativ egal… kochen kann ich selbst, Kaffee machen auch, also sind Restaurants für mich unwichtig, ob diese öffnen oder nicht, ist für mich persönlich völlig irrelevant, aber andere Menschen wieder normal treffen zu dürfen, ist mir das wichtigste, ohne Videchat und Dauertelefon 🤩”

Und @ Jason_Voorhees vermisst das benachbarte Ausland: “Ich freue mich am meisten darauf wieder über den Brenner nach Österreich oder Deutschland fahren zu können. Das fehlt mir sehr…”

Düstere Aussichten verbreitet jedoch @wellen. Er meint: “Nach Corona ist vor Corona…”

Wir werden sehen. Sicher ist aber, dass uns das Thema leider noch einige Zeit begleiten wird.