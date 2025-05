Seifenkisten-Fieber in Eppan – VIDEO

Von: luk

Eppan – Beim Bau einer Seifenkiste sind nicht nur handwerkliches Geschick und technisches Know-how gefragt, auch Fantasie und Teamgeist spielen eine große Rolle. Und genau das bringen die Team mit über 90 Lenkern mit, die am Sonntag bei der achten Landesmeisterschaft der Seifenkisten in Eppan an den Start gehen.

Seit Monaten wird geschraubt, gefeilt und lackiert – in Garagen, Werkstätten und Kellern entstehen wahre Unikate auf vier Rädern. Die jungen Tüftlerinnen und Tüftler stecken Herzblut in ihre Rennboliden. Jedes Detail zählt.

ORF Südtirol Heute hat sich vor dem großen Rennen umgesehen und miterlebt, mit wie viel Leidenschaft die letzten Handgriffe an den Seifenkisten gesetzt werden. Schaut rein!