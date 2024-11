Seltener Fund im Ozean

Von: luk

In den Gewässern nördlich von Australien hat ein Forschungsteam ein gigantisches Lebewesen entdeckt: Eine Mega-Koralle, so groß wie zwei Basketballfelder. Diese sensationelle Entdeckung könnte den Schlüssel zum Überleben von Korallenriffen in Zeiten des Klimawandels bergen.

Ein lebendes Monument der Geschichte

Die „Mega-Koralle“ wurde von der Forschungsmission Pristine Seas des National Geographic Teams entdeckt. Mit einer beeindruckenden Breite von 34 Metern, einer Länge von 32 Metern und einer Höhe von 5,5 Metern übertrifft sie alles, was bisher bekannt war. Die Umrisse des massiven Organismus wurden zuerst für ein Schiffswrack gehalten, bis der Unterwasserkameramann Manu San Félix die wahren Dimensionen dieses natürlichen Wunders enthüllte.

Was diese Koralle so einzigartig macht, ist ihre Struktur: Sie besteht aus einem Netzwerk identischer Polypen und ist nicht Teil eines Riffs. Das bedeutet, dass sie über Jahrhunderte ungestört wachsen konnte – vermutlich zwischen 300 und 500 Jahren.

Ein seltener Fund

Die entdeckte Koralle, eine Pavona clavus, ist eine seltene, steinige Korallenart, die in Braun-, Rot-, Gelb- und Blautönen schimmert. Ihre Dimensionen und ihre Rolle als Lebensraum für unzählige Meeresbewohner verdeutlichen, wie wichtig solche Entdeckungen für die Meeresforschung sind.

Der Gründer von Pristine Seas, Enric Sala, verglich die Entdeckung mit der eines der höchsten Bäume der Welt: „Wenn wir denken, es gibt nichts mehr zu entdecken, finden wir eine massive Koralle, die aus fast einer Milliarde winziger Polypen besteht – pulsierend vor Leben und Farbe.“

Korallen und ihre bedrohte Zukunft

Trotz der Freude über diese Entdeckung bleibt die Sorge um die Zukunft der Korallen bestehen. Die IUCN hat kürzlich bekannt gegeben, dass 44 Prozent der warmwasserbildenden Korallenriffe vom Aussterben bedroht sind. Der Klimawandel stellt die größte Bedrohung für diese Ökosysteme dar.

Korallenriffe sind nicht nur Lebensräume für Meeresbewohner, sondern auch essenziell für viele Küstengemeinden, insbesondere in den Salomonen. Premierminister Jeremiah Manele betonte die Bedeutung dieser Riffe für die Region: „Unsere Zukunft hängt von gesunden Korallenriffen ab. Diese Entdeckung verdeutlicht, wie wichtig deren Schutz für kommende Generationen ist.“

Ein natürlicher Schlüssel gegen den Klimawandel?

Die Mega-Koralle speichert genetische Informationen, die möglicherweise Aufschluss darüber geben könnten, wie Korallen in extremen Umweltbedingungen überleben. „Dieses natürliche Denkmal hat Jahrhunderte überdauert – von Newton bis Einstein,“ sagte Manu San Félix. „Es könnte uns lehren, wie Korallen dem Klimawandel trotzen können.“

Die Pristine Seas Mission hofft, dass diese Entdeckung nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Gefährdung der Ozeane lenkt, sondern auch die Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen unterstreicht. Denn während die Tiefsee noch immer viele Geheimnisse birgt, läuft die Zeit für die Korallenriffe an der Oberfläche davon.