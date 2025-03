Smartphones als Babysitter

Von: red

Ob im Restaurant, im Auto oder zu Hause – immer häufiger sieht man Kleinkinder, die mit einem Smartphone oder Tablet beschäftigt sind. Die Technik hat die Erziehung in den letzten Jahren rasant verändert. Früher mussten Eltern kreativ werden, um ihre Kinder zu beschäftigen. Heute reicht oft ein Fingertipp auf den Bildschirm. Doch was bedeutet das für die Elternrolle?

Eltern stehen unter ständigem Druck, Arbeit, Haushalt und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Digitale Geräte bieten dabei eine schnelle Lösung: Ein Zeichentrickfilm auf dem Tablet beruhigt das Kind, während die Eltern telefonieren oder kochen. Studien zeigen jedoch, dass übermäßige Bildschirmzeit die Gehirnentwicklung von Kindern beeinflussen kann. Konzentrationsprobleme, verzögerte Sprachentwicklung und ein erhöhtes Risiko für spätere Suchtverhalten sind mögliche Folgen.

Hinzu kommt eine veränderte Eltern-Kind-Interaktion. Wo früher gemeinsame Spiele oder Gespräche stattfanden, dominiert heute oft der Bildschirm. Viele Kinder lernen durch digitale Medien, doch soziale und emotionale Fähigkeiten entwickeln sich vor allem durch direkte Kommunikation mit den Eltern. Pädagogen warnen daher vor einer „digitalen Distanz“, die entstehen kann, wenn Eltern und Kinder zu oft in getrennten digitalen Welten leben.

Dennoch bietet die Technik auch Vorteile. Lern-Apps können Wissen spielerisch vermitteln, Videoanrufe ermöglichen Kontakt zu weit entfernten Verwandten und Online-Plattformen helfen Eltern, sich auszutauschen. Wichtig ist ein bewusster Umgang. Wenn digitale Medien gezielt eingesetzt werden, können sie bereichern, anstatt zu ersetzen.

Eltern stehen also vor einer neuen Herausforderung: Technik sinnvoll und in Maßen, in die Erziehung zu integrieren, ohne die persönliche Bindung zu vernachlässigen. Die digitale Welt ist weder aufzuhalten, noch vollständig zu meiden, deshalb liegt die Verantwortung der modernen Erziehung darin, sie verantwortungsvoll zu nutzen.