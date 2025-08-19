Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > So habt ihr euer Ceranfeld noch nie gesehen!
Ein Trick macht alte Kratzer unsichtbar

So habt ihr euer Ceranfeld noch nie gesehen!

Dienstag, 19. August 2025 | 19:25 Uhr
Kratzer einfach unsichtbar machen
Pixabay
Schriftgröße

Von: atav

Glänzende Kochfelder ohne Kratzer
Kratzer auf dem Ceranfeld können jede Küche ungepflegt wirken lassen. Sie entstehen schneller, als man denkt – sei es durch eine ausgelassene Feier oder einfach durch tägliches Kochen. Doch mit einfachen Tricks lässt sich die glatte Oberfläche wieder in ihren ursprünglichen Glanz versetzen.

Regelmäßige Pflege schützt vor Schäden
Wer seine Kochplatte nach jedem Einsatz mit einem weichen Tuch und einem milden Reiniger abwischt, verhindert, dass sich Schmutz festsetzt und Kratzer entstehen. Aber was tun, wenn die Spuren schon da sind?

Ammoniak – das geheime Wundermittel
Ein verdünnter Ammoniak-Mix (20 ml auf ½ Liter Wasser) kann wahre Wunder wirken. Einfach mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen auf die betroffenen Stellen auftragen und den Vorgang wiederholen, bis eine sichtbare Verbesserung erkennbar ist.

Zahnpasta – mehr als nur für die Zähne
Ein echter Geheimtipp ist handelsübliche Zahnpasta. Auftragen, sanft einreiben und nach wenigen Minuten mit einem feuchten Tuch abwischen. Schon verschwinden kleine Kratzer beinahe vollständig.

Metallreiniger als letzte Option
Wenn Hausmittel nicht ausreichen, kann auch ein Metallreiniger helfen. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, da die Mittel oft stärker schleifen.

Vorbeugen ist besser als Reparieren
Um neue Kratzer zu vermeiden, solltet ihr Töpfe und Pfannen nie über das Ceranfeld ziehen. Schutzabdeckungen können zusätzlich helfen, die Oberfläche zu bewahren. Ebenso wichtig: Essensreste sofort entfernen – oft reicht schon eine weiche Schwammseite und warmes Wasser.

Unsichtbare Kratzer mit einfachen Mitteln
Mit etwas Geduld und den richtigen Tricks wirken Kochfelder wieder fast wie neu. Amoniak, Zahnpasta oder Metallreiniger sind schnelle, günstige Helfer – und machen eure Küche sofort ein Stück schöner.

