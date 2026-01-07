Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > So habt ihr Silvester gefeiert
Südtiroler mögen es eher ruhig

So habt ihr Silvester gefeiert

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 08:47 Uhr
Zu Silvester kann es zu einer Vollauslastung kommen
APA/APA (dpa)/Julian Stratenschulte
Von: mk

Bozen – 2026 ist da, der Jahreswechsel ist vollzogen – auch diesmal wieder mit Feuerwerk, Sekt und gutem Essen. Wir wollten von euch wissen, wie ihr Silvester gefeiert habt, und die Antwort fällt überraschend aus.

Im Rahmen einer Spontanbefragung, an der sich rund 2.000 Leserinnen und Leser beteiligt haben, gaben 52 Prozent an, dass sie es vorziehen, in Ruhe und alleine den Abend vor Neujahr zu verbringen.

35 Prozent mögen es gemütlich im Kreis der Familie, während nur 13 Prozent ausgelassen mit Freunden feiern.

Das Stimmungsbild spiegelt sich auch im Kommentarbereich wider. „Was gibt es denn eigentlich so zu feiern?? Dass aufs Jahr wieder alles teurer wird und die Gewerkschaften wieder das ganze Jahr 30€ Brutto Lohnerhöhung erreichen?“, fragt etwa User @Alex.

Viele denken auch an die Umwelt und vor allem an die Tiere. @ILesLeiMit meint etwa: „Ohne Geböller war sowieso es beste!“

@Dolph43 will die Feiertage hingegen in erster Linie genießen: „Hauptsache Urlaub. Einen Neujahrskater brauche ich nicht, das Feiern sei jedem gegönnt. Die Aussicht darauf, dass übermorgen Weihnachten und Silvester rum sind, und noch zwei Brückentage folgen, finde ich am schönsten. Vor dem brennenden Ofen mit einem schönen Buch, darauf freue ich mich.“

