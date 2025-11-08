Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > So wird der Abfluss wieder frei
Einfache Tipps bei Verstopfungen

So wird der Abfluss wieder frei

Samstag, 08. November 2025 | 07:59 Uhr
waschbecken Abfluss verstopfung
pixabay/Kaffeesüchtig
Schriftgröße

Von: luk

Wenn das Wasser im Waschbecken nur noch langsam oder gar nicht mehr abläuft, ist meist eine Verstopfung im Abfluss die Ursache. Doch bevor man gleich zum chemischen Rohrreiniger greift oder den Installateur ruft, lässt sich das Problem oft mit einfachen Mitteln selbst beheben.

Zuerst lohnt es sich, den Siphon – das gebogene Rohr unter dem Becken – zu überprüfen. Eine Schüssel unterstellen, um austretendes Wasser aufzufangen, dann den Siphon vorsichtig abschrauben. Häufig haben sich dort Haare, Seifenreste oder Fettablagerungen gesammelt. Nach gründlichem Reinigen kann der Siphon wieder montiert werden.

Hilfreich ist auch die altbewährte Saugglocke („Pömpel“): Den Abfluss mit Wasser bedecken, die Öffnung der Saugglocke dicht aufsetzen und kräftig pumpen. Durch den entstehenden Unterdruck lösen sich viele Verstopfungen.

Wer auf Hausmittel setzen möchte, kann eine Mischung aus Natron und Essig verwenden. Etwa drei Esslöffel Natron in den Abfluss geben, anschließend ein halbes Glas Essig nachgießen. Das Gemisch reagiert sprudelnd und kann Ablagerungen lösen. Nach etwa 15 Minuten mit heißem Wasser nachspülen.

Chemische Reiniger sollten nur im Ausnahmefall eingesetzt werden – sie sind umweltschädlich und können Dichtungen oder Rohre angreifen. Wenn jedoch gar nichts mehr hilft oder der Abfluss dauerhaft verstopft ist, bleibt der Gang zum Installateur die sicherste Lösung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
142
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Kommentare
45
Große Trauer im Hause Schumacher: Geliebte Hündin Angie verloren
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
42
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
Kommentare
39
Bischof Muser: „Wir bekennen unsere Schuld“
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 