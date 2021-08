Solch ein Lächeln ist schön

Ästhetische Parameter in der Zahnmedizin

Ein ästhetisch-schönes Lächeln ist keine Ansichtssache. Wer kennt es nicht, das perfekte Lächeln von Hollywood-Stars wie Demi Moore?

Ein strahlendes Lächeln weist bestimmte Merkmale auf, die Experten kennen und die der Otto-Normalverbraucher nur intuitiv positiv wahrnimmt und bewundert. Ästhetische Zahnmediziner kennen die Parameter eines schönen Lächelns und versuchen sie bei Nachfrage soweit wie möglich herzustellen. Schon Mal vorweg: Eine Zahnaufhellung allein reicht für das Prädikat “schönes Lächeln” nicht aus.

Unser Lächeln ist eine Visitenkarte und prägt den ersten Eindruck in Alltagsbegegnungen. Ein schönes Lächeln wirkt auf das Selbstbewusstsein, das Wohlbefinden, die Umwelt. Keinesfalls ist ein schönes Lächeln bloß Geschmackssache; ein strahlendes, proportioniertes Lächeln wirkt auf die Schönheit des Gesichts. Ein schönes Lächeln vermittelt einen positiven Eindruck und weckt Vertrauen beim Gegenüber.

So mancher glaubt, eine Zahnaufhellung allein würde ein ästhetisch-schönes Lächeln ins Gesicht zaubern, doch weit gefehlt: Form, Farbe und Symmetrie der Zähne sowie der Abstand zwischen Lippen und Zahnfleisch spielen eine Rolle.

Der ästhetischen Zahnmedizin nach muss ein Lächeln schön und harmonisch sein, sowie einen positiven Eindruck hinterlassen.

Entscheidend für ein schönes Lächeln sind der Bogen des Lächelns beziehungsweise der Zähne, das Verhältnis zwischen Zahnfleisch und Lippen, die Form der Zähne, die Symmetrie sowie die Zahnfarbe.

Die vorderen Schneidezähne müssen länger sein als die seitlichen Schneidezähne und die vorderen Schneidezähne in etwa so lang wie die Eckzähne: Nur dann kann ein Lächeln als ästhetisch-schön gelten. Zu beachten ist die Zahnfleischlänge.

Der Bogen der oberen Zahnreihe muss nach oben gehen, ein Lächeln andeuten. Sind alle Zähne vorne gleich lang, dann gilt das als alles andere als schön: Es handelt sich um ein unansehliches „Pferdelächeln“. Genauso ist ein deutlich sichtbares Übermaß an Zahnfleisch der oberen Zahnreihe, ein „gummy smile“, unästhetisch. Nur ein Hauch des Zahnfleisches der oberen Zahnreihe beim Lächeln zu sehen, gilt als schön. Ein komplett verdecktes Lächeln, wo kein Zahnfleisch sichtbar ist und die obere Zahnreihe beim Lächeln vielfach verdeckt wird, gilt als unästhetisch.

Ein schönes Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist eine Kunst, die ästhetische Zahnmediziner beherrschen. Zahnmedizinische Kunstfehler fallen dem Gegenüber intuitiv ins Auge, auch wenn Laien nicht erklären können, was am Lächeln beziehungsweise an der Zahnstellung nicht stimmt. Aus diesem Grund ist die Wahl von ausgewiesenen Experten angeraten, wenn es darum geht, sein Lächeln ästhetisch zu verbessern.

Möchtet ihr Genaueres zum Thema wissen, so folgt den Ausführungen der ästhetischen Zahnmedizinerin dott.ssa Antonella Udeschini, in italienischer Sprache mit Anschauungsmaterial aus deren Praxis: