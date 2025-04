Sollen Kinder und Jugendliche Milch trinken?

Von: red

Viel trinken ist gesund. Für uns alle. Doch wieviel sollten Kinder und Jugendliche am Tag trinken? Und welche Getränke sind besonders empfehlenswert? Vier US-amerikanische Fachgesellschaften haben neue Empfehlungen ausgesprochen.

Wasser

Es wird niemanden von euch überraschen, dass Wasser der absolute Tipp Nummer eins der Experten und Expertinnen ist. Dabei empfehlen sie besonders stilles Wasser. Wem das zu fad ist, der aromatisiert es für sich und die Liebsten mit frischen Kräutern, Ingwer, ein paar Scheiben Gurke, Orange, Zitrone oder was an Früchten grad zur Hand ist und schmeckt. Damit sollten mindestens 50, aber auch gerne 100 Prozent des Tagesbedarfs gedeckt werden. Und wieviel ist das nun genau? Es gelten folgende Richtwerte für Heranwachsende:

• fünf bis acht Jahre: 1,2 Liter

• neun bis 13 Jahre: 1,6 bis 1,8 Liter

• 14 bis 18 Jahre: 1,8 bis 2,6 Liter

Der Flüssigkeitsbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen, wie bei uns allen, natürlich sehr individuell und schwankt von Tag zu Tag – abhängig vom Wetter, von der körperlichen Aktivität, vom Speiseplan, von der Laune.

Milch und Milchalternativen

Eine klare Empfehlung geht auch in Richtung Milch. Zu rund einen halben Liter fettarmer Kuhmilch pro Tag raten die Expertinnen und Experten.

Zu Milchalternativen raten die Fachgesellschaften nur dann, wenn ein medizinischer Grund – etwa eine Allergie gegen Milchprotein – vorliegt. Dabei werden die Alternativen nicht grundsätzlich als schlecht gesehen und haben z.B. im Rahmen einer veganen Ernährung absolut ihre Berechtigung. Die Experten und Expertinnen verweisen allerdings darauf, dass ihr euch möglichst für ein Produkt entscheidet, das den gesunden Eigenschaften der Kuhmilch besonders nahe kommt, indem es mit Calcium, Vitamin B12 und D angereichert wurde.

Zucker und Koffein

Nicht ganz so große Überraschung: Hier gibt es keine Empfehlung vonseiten der Fachgesellschaften. Jugendliche ab zwölf Jahren – jüngere Kinder machen bitte einen großen Bogen um alles Koffeinhaltige – sollten höchstens 100 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen, also etwa eine halbe Tasse Kaffee oder zwei Dosen Cola. Apropos Cola: Weder Zucker noch Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe sollten in größeren Mengen konsumiert werden. Das gilt auch für alle großen Kinder, die schon weit über 18 sind.