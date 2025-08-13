Sommerkurse für Kinder mit Migrationsgeschichte

Von: idr

Bozen – Die Sommerkurse für Schüler mit Migrationsgeschichte, die die Sprachenzentren der Pädagogischen Abteilung auch im heurigen Jahr organisieren, sind mittlerweile fixer Bestandteil der Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit anderen Familiensprachen als den Landessprachen.

Heuer nehmen zwischen dem 18. und 29. August 3501 eingeschriebene Kinder und Jugendliche an 315 Kursen teil. Dafür wurden insgesamt 157 Lehrer von den Sprachenzentren beauftragt. Die Kurse werden in Südtirol in allen größeren Ortschaften angeboten.

Ziel der Sommerkurse ist es einerseits, jenen Schülern, die schon länger in Südtirol eine Schule besuchen, eine Auffrischung ihrer Sprachenkenntnisse zu ermöglichen. Anderseits sind die Sommerkurse für alle Schüler, die im Sommer neu in Südtirol ankommen und ab September hier eine Schule besuchen werden, eine Möglichkeit, mit den für sie neuen Sprachen in Kontakt zu kommen.