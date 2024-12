Sonne will in Südtirol nicht weichen

Von: luk

Südtirol – Seit Weihnachten zeigt sich das Wetter in Südtirol von seiner beständigsten Seite: strahlender Sonnenschein, klare Nächte und Temperaturen, die von winterlichem Frost in den Tälern bis zu Plusgraden auf den Bergen reichen.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt: „Ein sehr kräftiges Hoch bestimmt unser Wetter – und das über den Jahreswechsel hinaus. Erst um den 2. oder 3. Januar könnte es etwas wolkiger werden, nennenswerte Niederschläge sind aber weiterhin keine in Sicht.“

Die anhaltende Inversionswetterlage sorgt dabei für ein besonderes Schauspiel: Der Kalterer See, als „wärmster Badesee der Alpen“ bekannt, trägt seit einigen Tagen eine dünne Eisschicht. In den Nächten sinken die Temperaturen in den Tälern nämlich teils deutlich unter den Gefrierpunkt, während auf den Bergen Plusgrade vorherrschen.

So geht es weiter: Silvester unter Sternenhimmel

Der Silvestertag und die Nacht ins neue Jahr versprechen jedenfalls ideales Wetter: wolkenloser Himmel und klare Sicht für Feuerwerk und Sternschnuppenjäger. Auch am Neujahrstag bleibt es überwiegend sonnig, allenfalls durchzogen von einigen Schleierwolken. Weiterhin bleibt es zu trocken. In den Wäldern herrscht Waldbrandgefahr.

Wolken kommen – Schnee bleibt (fast) aus

Am Donnerstag ziehen mehr Wolken auf, und die Sonne zeigt sich nur noch stellenweise. In der Nacht auf Freitag könnte es im Norden Südtirols leicht schneien – eine Abwechslung, die vor allem Winterfreunde willkommen heißen dürften. Am Freitag lockert die Bewölkung auf, und zeitweise scheint wieder die Sonne. Der Samstag bringt dann erneut eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken.

Die stabile Hochdrucklage hält Südtirol damit weiterhin im Griff. Die nächste Wetteränderung bleibt noch in weiter Ferne. Bis dahin heißt es: Das Beste daraus machen, Sonne tanken und die klare Winterluft genießen.