Spinges: Feuerwehr rettet Kuh vor dem Ertrinken

Tier in Wassergrube eingebrochen

Spinges – In Spinges ist am Samstagabend eine Kuh in eine Wassergrube eingebrochen. Gegen 22.40 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Spinges. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich als aufwändig.

Um das Tier vor dem Ertrinken zu retten, wurden umgehend rund 30.000 Liter Wasser abgepumpt. Anschließend konnte die Kuh unversehrt geborgen werden.