Steinbockgeiß versperrt Kletterern in den Alpen den Weg

Von: apa

Eine Steinbockgeiß mit ihrem Kitz hat am Mittwoch in Vorarlberg vier befreundete Kletterer in Bergnot gebracht. Die Männer aus Spanien, Italien und den Niederlanden waren in Schruns (Montafon) in den Hochjochklettersteig eingestiegen, im Bereich der Hochseilbrücke versperrte ihnen die Geiß den Weg. Nach einiger Wartezeit setzten die Männer einen Notruf ab, sie wurden von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht, informierte die Polizei.

Das Steinwild entfernte sich erst, als der Hubschrauber im Anflug war. Die Kletterer wurden per Tau aus dem Steig geborgen und in der Nähe der Bergbahn abgesetzt.