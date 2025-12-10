Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Tag der Menschenrechte am 10. Dezember
"Damit Verletzlichkeit nicht zu tatsächlicher Verletzung wird"

Tag der Menschenrechte am 10. Dezember

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 07:10 Uhr
Ruft zum Internationalen Tag der Menschenrechte dazu auf, Verantwortung zu übernehmen – für eine Gesellschaft, in der Respekt und Solidarität gelebte Realität sind: Priska Garbin, Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle
Antidiskriminierungsstelle
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Heute wird weltweit der Internationale Tag der Menschenrechte begangen. „Dieser Tag erinnert uns daran, dass die Würde und die Rechte jedes einzelnen Menschen unantastbar sind – nicht als abstraktes Ideal, sondern als konkrete Grundlage für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben“, hebt Priska Garbin, Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle, hervor.

Jeder Mensch ist körperlich, psychisch oder sozial verletzlich. Dies ist keine Schwäche, sondern eine universelle Realität. „Wir alle sind auf Schutz, Respekt und Fürsorge angewiesen und niemand weiß, wann er selbst Hilfe braucht oder helfen muss. Genau deshalb ist es klug – und liegt im Eigeninteresse jeder und jedes Einzelnen –, Rechte für alle zu garantieren“, so Garbin weiter. „Menschenrechte sind das gemeinsame Sicherheitsnetz, weil sie auf der gleichen Würde aller Menschen beruhen.“ Sie sind das Versprechen, dass niemand aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder anderen Merkmalen ausgeschlossen, Willkür ausgesetzt oder entwürdigt wird.

Eine Gemeinschaft, die Menschenrechte achtet, erkennt die Vielfalt und die Verletzlichkeit ihrer Mitglieder an. Sie schafft Räume, in denen Unterschiede nicht trennen, sondern bereichern. „Gerade in Zeiten von Polarisierung und Diskriminierung ist es entscheidend, sich daran zu erinnern: Die Stärke einer Gesellschaft bemisst sich nicht an der Macht der Einzelnen, sondern an der Fürsorge für die Schwächsten“, unterstreicht Garbin.

Die Antidiskriminierungsstelle setzt sich dafür ein, dass Menschenrechte nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern im Alltag gelebt werden. „Wir rufen alle Institutionen, Unternehmen und Bürger dazu auf, aktiv Verantwortung zu übernehmen – für eine Gesellschaft, in der Respekt und Solidarität keine Ausnahme, sondern die Regel sind“, sagt Garbin abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
87
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
59
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
56
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Kommentare
38
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Kommentare
37
Benedikter: “Eine Maus ist süß, viele Mäuse sind ekelhaft”
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 