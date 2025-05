Turmfalkendame gesund gepflegt und wieder ausgewildert – VIDEO

Von: luk

Tramin – Eine junge weibliche Turmfalkendame mit dem Namen „Giannina“ ist nach erfolgreicher Behandlung und Rehabilitierung wieder in die Freiheit entlassen worden.

Das Wildtier war am 18. April in der Nähe von Tramin verletzt aufgefunden und von der Forstbehörde ins Wildtierzentrum CRAB (Centro Recupero Avifauna Bolzano) gebracht worden.

„Giannina konnte nicht mehr fliegen und wies einen Bruch an der rechten Ulna auf“, erklärt Wildtierärztin Anna Sturaro. Der Flügel wurde mit einer Schiene stabilisiert, begleitet von Schmerztherapie und physiotherapeutischen Maßnahmen. Nach der Erstversorgung wurde der Greifvogel schrittweise in größere Gehege verlegt. Dann ging es schließlich in die Flugvoliere, wo das Tier seine Flugfähigkeit wiedererlangte.

Die Auswilderung am Mittwochvormittag erfolgte in jenem Waldstück bei Tramin, in dem der Turmfalke ursprünglich aufgefunden wurde. Unterstützt wurde die Aktion von der Italienischen Rotkreuz-Sektion Bozen, die einen Spezialtransport zur Verfügung stellte. „Wir unterstützen CRAB regelmäßig bei Tiertransporten, nicht nur für Auswilderungen, sondern auch für medizinische Überstellungen“, sagte Aldo Bertagnolli vom Roten Kreuz.

Der Präsident des CRAB, Vincenzo Mulè, bedankte sich bei allen Beteiligten: „Ein großes Kompliment an unsere engagierten Freiwilligen und an unsere Tierärztin Anna Sturaro. Solche Momente sind die schönsten Belohnungen unserer täglichen Arbeit für den Tierschutz.“