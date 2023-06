Ukrainische Gegenoffensive: Gespaltenes Meinungsbild

Kiew – Die Ukraine hat im Kampf gegen den Aggressor Russland eine Gegenoffensive im Osten des Landes gestartet, um besetzte Gebiete zu befreien. Derzeit ist der Erfolg der Operation noch unklar.

Laut einer Südtirol News-Spontanbefragung ergibt sich ein gespaltenes Bild: 51 Prozent der Teilnehmer denken und hoffen, dass die Ukraine Erfolg haben wird. 49 Prozent sind hingegen skeptisch.

@Dagobert meint im Kommentarbereich, dass alles möglich sei: “Die westlichen Waffenlieferanten hobm mit den Lieferungen schun so longe gezögert, damit die Russn genua Zeit kopt hobm die Verteidigungspositionen an der Front gewaltig auszubauen! Obr i glab, wenn es die Ukrainer schoffen, den Russen ihre Nachschublinien zu zerstörn, könnte sich die Situation schnell ändern.”

@Look_at_Yourself schreibt: “Ich habe großes Vertrauen in die Armee der Ukraine. Dennoch ist es so, dass sie gut befestigte Stellungen durchbrechen müssen und ihre Soldaten, trotz der guten Moral, in der Unterzahl sind. Es wird schwer werden und mit großen Verlusten erkauft werden.”

@Sosonadann geht von einem langen Krieg aus: “Die ukrainische Offensive wird erfolgreicher sein, als die winteroffensive der Russen! Dennoch ist sie nur ein Schritt auf dem Weg zum Kriegsende. Viele weitere Schritte werden folgen müssen und viele Monate notwendig sein. Leider! Meine größere Hoffnung liegt in innerpolitischen Änderungen. Sie könnten schneller etwas bewirken, als Kämpfe auf dem Schlachtfeld. Aber die Lage auch deutlich verschlimmern!”