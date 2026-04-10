Unbekannte stehlen Goldzähne aus Gräbern und Grüften

Von: apa

Unbekannte haben in Niederösterreich mehrere Grüfte und Gräber geöffnet und dürften den Toten Goldzähne gestohlen haben. Denn bei einigen Leichen fehlen Zähne oder waren Teile der Kiefer herausgebrochen. Da die Hinterbliebenen nicht wissen, ob die Verstorbenen Goldimplantate hatten bzw. ob sich Wertgegenstände in den Särgen befanden, konnte bisher kein Diebstahl nachgewiesen werden. Ermittelt wird wegen Störung der Totenruhe. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Hilfe.

Zumindest seit April sind auf mehreren Friedhöfen im Bundesland Grüfte und Gräber geöffnet worden. Die Täter verschoben Grabplatten und schnitten bzw. brachen darin befindliche Särge auf. Die Toten lassen sich keiner einheitlichen Gruppe, Ethnie oder Gemeinschaft zuordnen. Vielmehr vermuten die Ermittler, dass es die Täter u.a. auf die Goldzähne der Verstorbenen abgesehen haben dürften.

Die Landespolizei Niederösterreich hat am Donnerstag einen Zeugenaufruf gestartet: Wer im Bereich von Friedhöfen zurückliegend ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen bemerkt oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich melden. Hinweise sind an jede Polizeidienststelle in Niederösterreich oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059 133 30-3333 erbeten. Wer künftig derartige Beobachtungen macht, solle gleich den Notruf 133 wählen.