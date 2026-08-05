Ungewöhnliche Entdeckung nach Autofahrt in Südtirol

Von: Lukas Unterkofler

Brixen/Sterzing – Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Autofahrer am Dienstag auf seiner Fahrt von Sterzing nach Brixen.

In seinem Wagen hatte sich offenbar ein Kätzchen versteckt. Erst am Zielort bemerkte der Mann den tierischen blinden Passagier und konnte das Jungtier schließlich aus dem Fahrzeug befreien.

Wie der Autofahrer berichtet, dürfte das Kätzchen die Strecke im Motorraum zurückgelegt haben. Trotz der ungewöhnlichen Mitfahrt habe das Tier keine sichtbaren Verletzungen erlitten und sei ohne Probleme gerettet worden.

Doch nun befindet sich das Kätzchen in Brixen. Um den Besitzer zu finden, hat der Finder auf Facebook in der Gruppe “Secondhand pustertal” einen Aufruf gestartet. Wer Hinweise hat oder das Tier vermisst, kann sich melden.