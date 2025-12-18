UPAD-Auszeichnung für Giulio Todesco

Von: Ivd

Sterzing – Sterzing hat einen seiner engagiertesten Ehrenamtlichen gefeiert: Herrn Giulio Todesco, dem für seine 40 Jahre unermüdlichen freiwilligen Einsatzes zugunsten des Vereins im oberen Eisacktal eine bedeutende UPAD-Auszeichnung verliehen wurde. Ein Meilenstein von großer Bedeutung, der nicht nur eine langjährige Hingabe bezeugt, sondern auch das tiefe Gemeinschaftsgefühl und die starke Verbundenheit, die Todesco stets mit seiner Stadt gepflegt hat.

Im Laufe von vier Jahrzehnten hat Giulio Todesco das Vereinsleben intensiv mitgestaltet und konkret zur kulturellen und sozialen Entwicklung des Gebietes beigetragen. Sein Engagement beschränkte sich nicht nur auf die aktive Mitarbeit: Er hatte auch die Ehre und Verantwortung, wichtige Vereine zu leiten, darunter die UPAD Sterzing selbst, und stellte dabei seine Kompetenz, Leidenschaft und seinen ausgeprägten Dienstgedanken in den Dienst der Gemeinschaft.

„Ich bin der Ansicht, dass Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement grundlegend für das Zusammenleben der Sprachgruppen und für das kulturelle Wachstum unserer Gemeinschaft sind“, betonte Todesco und unterstrich erneut den Wert von Dialog, Zusammenarbeit und aktiver Beteiligung als Grundpfeiler einer geschlossenen und inklusiven Gesellschaft.

Die hohe UPAD-Auszeichnung, die den verdientesten Persönlichkeiten der Stiftung UPAD vorbehalten ist, wurde von Beppe Mora im Namen des UPAD-Präsidenten Pietro Calò und der UPAD-Direktorin Elena D’Addio überreicht. Eine symbolische, aber bedeutungsvolle Geste, die den nachhaltigen Einfluss von Todescos Wirken auf das Gebiet würdigt.

Diese Anerkennung, so Beppe Mora, „ehrt nicht nur eine einzelne Person, sondern stellt zugleich eine Würdigung des Ehrenamtes als Motor für Wachstum, Solidarität und sozialen Zusammenhalt dar. Das Beispiel von Giulio Todesco bleibt ein Bezugspunkt für die jungen Generationen und für alle, die an eine Gemeinschaft glauben, die auf gemeinsamem Engagement und Bürgersinn aufbaut.“ Anwesend war auch der Vizebürgermeister von Sterzing, Fabio Cola, der die Auszeichnung überreichte und im Namen der Gemeinschaft von Sterzing seinen Dank für das vorbildliche Wirken Giulio Todescos zum Wohle aller aussprach, gemeinsam mit der UPAD-Verantwortlichen von Sterzing, Frau Norma Corti Fontana.