Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > UPAD-Auszeichnung für Giulio Todesco
Anerkennung für den Wert des Ehrenamtes

UPAD-Auszeichnung für Giulio Todesco

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 10:00 Uhr
Giulio Todesco; stehend von links: Gianni Di Renzo, Beppe Mora, Vizebürgermeister Fabio Cola, Norma Corti Fontana und Ciro Coppola.
UPAD
Schriftgröße

Von: Ivd

Sterzing – Sterzing hat einen seiner engagiertesten Ehrenamtlichen gefeiert: Herrn Giulio Todesco, dem für seine 40 Jahre unermüdlichen freiwilligen Einsatzes zugunsten des Vereins im oberen Eisacktal eine bedeutende UPAD-Auszeichnung verliehen wurde. Ein Meilenstein von großer Bedeutung, der nicht nur eine langjährige Hingabe bezeugt, sondern auch das tiefe Gemeinschaftsgefühl und die starke Verbundenheit, die Todesco stets mit seiner Stadt gepflegt hat.

Im Laufe von vier Jahrzehnten hat Giulio Todesco das Vereinsleben intensiv mitgestaltet und konkret zur kulturellen und sozialen Entwicklung des Gebietes beigetragen. Sein Engagement beschränkte sich nicht nur auf die aktive Mitarbeit: Er hatte auch die Ehre und Verantwortung, wichtige Vereine zu leiten, darunter die UPAD Sterzing selbst, und stellte dabei seine Kompetenz, Leidenschaft und seinen ausgeprägten Dienstgedanken in den Dienst der Gemeinschaft.

„Ich bin der Ansicht, dass Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement grundlegend für das Zusammenleben der Sprachgruppen und für das kulturelle Wachstum unserer Gemeinschaft sind“, betonte Todesco und unterstrich erneut den Wert von Dialog, Zusammenarbeit und aktiver Beteiligung als Grundpfeiler einer geschlossenen und inklusiven Gesellschaft.

Die hohe UPAD-Auszeichnung, die den verdientesten Persönlichkeiten der Stiftung UPAD vorbehalten ist, wurde von Beppe Mora im Namen des UPAD-Präsidenten Pietro Calò und der UPAD-Direktorin Elena D’Addio überreicht. Eine symbolische, aber bedeutungsvolle Geste, die den nachhaltigen Einfluss von Todescos Wirken auf das Gebiet würdigt.

Diese Anerkennung, so Beppe Mora, „ehrt nicht nur eine einzelne Person, sondern stellt zugleich eine Würdigung des Ehrenamtes als Motor für Wachstum, Solidarität und sozialen Zusammenhalt dar. Das Beispiel von Giulio Todesco bleibt ein Bezugspunkt für die jungen Generationen und für alle, die an eine Gemeinschaft glauben, die auf gemeinsamem Engagement und Bürgersinn aufbaut.“ Anwesend war auch der Vizebürgermeister von Sterzing, Fabio Cola, der die Auszeichnung überreichte und im Namen der Gemeinschaft von Sterzing seinen Dank für das vorbildliche Wirken Giulio Todescos zum Wohle aller aussprach, gemeinsam mit der UPAD-Verantwortlichen von Sterzing, Frau Norma Corti Fontana.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
78
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
40
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
34
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe
Kommentare
24
Merz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 