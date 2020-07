“Urban Jungle”

Viele Grünpflanzen in der Wohnung

Menschen sind vermehrt von Grünpflanzen in ihrem Zuhause begeistert: sie schaffen sich eine dschungelhafte Atmosphäre in den eigenen vier Wänden und dies wirkt beruhigend. Natürlich müssen Zeit und Muse in das grüne Heim investiert werden, doch es lohnt sich.

Am Besten lässt man sich in einer Gärtnerei beraten, damit das mit dem grünen Heim auch klappt.

Schaut rein und erfahrt, wie ein Österreicher sein Heim zur Oase gemacht hat: