Veganes Curry mit Linsen und Kürbis!

Lust auf ein schnelles und einfaches veganes Curry mit roten Linsen und Butternut-Kürbis? Unglaublich würzig und aromatisch? Ein wirklich leckeres Curry, das keine Wünsche offen lässt? Hier ist es!

Das Rezept bekommt unsere absolute Nachkoch-Empfehlung!

Rezept für 4-5 Personen:

– 1 Butternut Kürbis

– 200 g rote Linsen

– 80 g Reis pro Person: z. B Basmati oder Jasminreis (plus 1,5-fache Menge an Wasser: also 120 ml)

– 1 Zwiebel

– 2 Knoblauchzehen

– 1 Stück Ingwer (etwa 2 cm)

– 2 Tomaten

– 1 EL Tomatenmark

– 1 Handvoll grüne Bohnen

– 1 Dose Kokosmilch (400 g )

– 200-300 ml Gemüsebrühe

– 1 TL Kurkuma, 1 TL Kreuzkümmel, 1/2 TL Koriander, 5 grüne Kardamomkapseln, 5 Nelken, 1 Stange Zimt (etwa 2-3 cm)

– Salz, Pfeffer

– etwas Pflanzenöl zum Anbraten (z.B Kokosöl, Sonnenblumenöl)

– etwas frischer Koriander

– 1 Limette

Hier geht’s zum Rezept. Schaut rein: